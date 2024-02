Arabia Saudita eliminata agli ottavi della Coppa d’Asia con il tecnico Roberto Mancini che esce prima della fine

Tempo di lettura 1 minuto

Un atto incomprensibile per un allenatore con un’esperienza come quella dell’italiano, il quale si è giustificato dicendo che pensava fosse finita la lotteria dei rigori tramite la quale la sua nazionale è stata eliminata dalla Corea Del Sud ( 1-1 e 2-4 d.c.r.)

Appare quantomeno sfortunata l’esperienza che Roberto Mancini sta portando avanti in questa nuova avventura con la nazionale araba. Era già iniziata con le polemiche, nel nostro paese, per la sua repentina dipartita dalla panchina azzurra, proseguita poi con l’esclusione definitiva di alcuni titolari della compagine araba in conseguenza della loro mancata risposta alla chiamata della nazionale perché non gli veniva garantita la titolarità. Adesso questo increscioso episodio che vede il tecnico abbandonare il campo in un momento determinante come i calci di rigore, prima che questi siano ultimati. Mancini si è giustificato dicendo che pensava fossero terminati e si è ovviamente scusato. La sua Arabia Saudita esce quindi agli ottavi di finale, lui si dice non solo triste per questa eliminazione, ma anche contento perché ha visto la crescita della sua squadra.

Fonte foto: goal.com

Luigi A. Cerbara