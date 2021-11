Antonio Conte al Tottenham. Anzitutto, contro la jella

Eh sì, perché negli ultimi vent’anni chi si è seduto sulla panchina degli Spurs non è poi andato tanto avanti in carriera

Già c’è da immaginarselo: lo scapolo d’oro che dopo tanto girovagare, tante illazioni e fantasticherie varie, si accasa e trova moglie lasciando a bocca asciutta le migliaia di ammiratrici virtuali, le decine di spasimanti vere, le poche papabili che questo scapolo d’oro se lo sarebbero potuto portare a casa. Più o meno è questa la sensazione di un Antonio Conte che si rimette in sella e va a Londra, borgo di Haringey, Nord del Tamigi. L’ex ct di Juve, Chelsea e della Nazionale allenerà il Tottenham Hotspur.

La genesi delle ultime notizie ha un po’ il retrogusto simile a quello visto su Netflix con l’ormai già cult conclamato di Squid Game. Ovvero, salvarsi la vita a discapito del prossimo. Sommersi e salvati sulle panchine della Premier: Ole Gunnar Solskjaer che il 24 ottobre prende cinque pallini dal Liverpool, con Cristiano Ronaldo che sommessamente lo sbeffeggia. Il norvegese resta comunque in sella, e tre giorni prima del pareggio a Bergamo in Champions (ma soprattutto, sette prima del derby col City) ne fa tre agli Spurs.

Si salva Solskjaer, salta Nuno Espirito Santo, che lascia la squadra comunque a due punti dai Red Devils (ma cinque dalla zona Champions). Cinque vittorie e altrettante sconfitte, zero alla voce pareggi. Cinquemila giorni senza alzare una coppa, e da un giorno all’altro il potente patron Daniel Levy ha scelto un cambio di passo importante per -quantomeno- scalfire l’oligopolio del calcio inglese. Cinquemila giorni di zero tituli sulla panchina in cui, tra gli altri, è passato anche un certo Jose Mourinho, anche lui senza lasciare il segno. Una genesi che, se andiamo ad allargare il raggio agli ultimi vent’anni, sembra quasi proiettare un’alone di sfiga intorno alla panchina dei galletti in biancoblù.

Andando a vedere chi ha allenato dal Duemila le teste calde (questa la traduzione di Hotspurs, sapevatelo), il Tottenham è stata la rampa di lancio all’incontrario per le panchine di quasi tutti. Si parte da Glenn Hoddle, ct inglese a Francia ’98, che dopo l’esperienza del 2003 allenò il Wolverhampton (ben altra cosa rispetto ai Wolves di oggi). Si continua con Jacques Santini, di cui -va detto- che fu perlopiù la fortunata coincidenza di un passaggio sulla panchina della nazionale francese a garantirgli il posto da manager a White Hart Lane. Si prosegue con Harry Redknapp, che dopo la stagione 2011/12, allenò il QPR, la Giordania e il Birmingham prima di appendere la giacca al chiodo.

Arriviamo poi ai nomi caldi: forse Mauricio Pochettino è l’eccezione che conferma la regola: cinque anni convincenti, una Champions sfiorata nel 2019. Tanto bastò a proiettarlo dritto dritto a Parigi. Prima dell’argentino, e prima dello Special One, c’è stato lo Special Two: Andrè Villas-Boas, erede designato del nemico della prostitussione intellettuale, dopo il quinto posto del 2012/13 ha dovuto ricostruire la sua carriera: la Cina prima, adesso Marsiglia. Per poi arrivare, per l’appunto, al vate portoghese.

Adesso il tecnico leccese. Avrebbe potuto puntare all’immortalità con il Real, o altre squadre all’apice della fama mondiale (non il Barcellona, mica è fesso) e invece si ritrova a dover affrontare un paziente lavoro di parziale -ricostruzione-. Forse, proprio l’aver scelto una squadra senza primedonne capricciose (oddio, Harry Kane sarà una grana non da poco), ma soprattutto senza una pressione mediatica esagerata, gli darà modo di lavorare con calma. Soprattutto, imporre la sua idea di calcio.

La Conference League può essere da subito una via veloce per alzare un trofeo in fretta. (Forse, è anche per questo motivo che la Uefa ha pensato a una terza coppa). Roba per cui di certo non fermarsi, almeno se ti chiami Antonio Conte.

Valerio Campagnoli (fonti Cartilage, Business Insider, Today UK, Sportsmole, P.Premier, calcioefinanza, FootballLondon)