Antognoni diventa capo delegazione dell’Italia U21

Nuovo ruolo per il campione del Mondo 1982 con la Nazionale di Bearzot. La Figc gli ha conferito una nomina molto prestigiosa

Giancarlo Antognoni, leggenda della Fiorentina e campione del Mondo 1982 con l’Italia di Enzo Bearzot, è il nuovo capo-delegazione della Nazionale Under 21. In mattinata è arrivato l’annuncio della Figc e anche le parole del numero uno Gabriele Gravina, che ha commentato: “Testimone dei valori della maglia azzurra“. Grande riconoscimento per un mito del calcio italiano, il quale era diventato coordinatore degli osservatori delle Nazionali Giovanili. Inoltre, l’ex bandiera della Fiorentina aveva già ricoperto il ruolo di capo delegazione della Nazionale Under 21 dal 2015 al 2017. Ora si metterà nuovamente a disposizione dell’Italia per seguire da vicino i ragazzi di Carmine Nunziata.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Area Napoli.it