Ansia Inter, il Covid marca il derby

I nerazzurri sono a pochi giorni da una delle partite più importanti della stagione, con l’emergenza Coronavirus che irrompe su Appiano

Sono ore di tensione e di speranza in casa Inter, con l’ombra minacciosa del Covid-19, che ha fatto visita anche da Appiano, contagiando già ben sei giocatori. Si tratta dei due centrali difensivi Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, che sono risultati positivi direttamente dal ritiro delle proprie nazionali; Ionit Radu, il nuovo secondo portiere nerazzurro e i centrocampisti Nainggolan, Gagliardini e Ashley Young. A parte il difensore slovacco, ancora in patria, tutti gli altri giocatori si sono messi in isolamento a Milano, come raccomandato dal protocollo.

LA POSSIBILE INTER ANTI MILAN

Mancano ormai solo cinque giorni ad una delle partite più importanti della stagione, ovvero il Derby della Madonnina. Ribattezzato ironicamente (si fa per dire), il derby del Covid, i nerazzurri, a meno di altri tamponi positivi (oggi i giocatori rimasti ad Appiano ne saranno sottoposti nuovamente) dovrebbe scendere in campo con gli uomini contati. Partendo dalla retroguardia difensiva, la positività del duo Skriniar-Bastoni, costringerà mister Conte alla composizione di un terzetto (de Vrij permettendo) decisamente inedito. D’Ambrosio da un lato e Kolarov dall’altro avranno l’arduo compito di non far rimpiangere la miglior difesa (numeri alla mano) della passata stagione.

In centrocampo, la positività di Gagliardini, ormai un vero e proprio pupillo del tecnico leccese, dovrebbe essere sopperita dal rientro dal primo minuto di Brozovic, ieri in campo per 45’minuti con la sua Croazia. La linea mediana sarà poi completata da Barella e da Vidal, con Perisic, destinato a prendersi nuovamente la maglia da titolare a sinistra. A destra, inamovibile Hakimi, pronto ad un duello all’ultimo scatto con l’altra freccia rossonera Theo Hernandez. In avanti, infine, Conte potrà contare sul solito duo Lautaro-Lukaku con il jolly Sanchez pronto a subentrare.

NUOVO DERBY, NUOVE ATTESE

Il nuovo calcio post lockdown, comunque, ci ha insegnato purtroppo che l’ultima parola spetta al Coronavirus. L’Inter, infatti, come accennato in precedenza si sottoporrà nella giornata di oggi a dei nuovi test (quinto tampone in sei giorni), per poi ripeterli giovedì, quando anche tutti i nazionali saranno nuovamente ad Appiano. Triste dirlo, il derby è cambiato, se un tempo l’attesa era per le coreografie della Nord e della Sud, oggi è per un semplice quanto significante tampone.

Sandro Caramazza