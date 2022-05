Annunciata l’ultima giornata, lo scudetto si assegna domenica alle 18

La Lega serie A ha comunicato gli orari relativi alle partite del trentottesimo turno di campionato. Come già anticipato le milanesi giocheranno in contemporanea domenica, si era parlato delle 15 ma invece scenderanno in campo nel tardo pomeriggio

Scudetto all’aperitivo di domenica. Le sfide decisive per assegnare il titolo di questa stagione andranno in scena domenica 22 maggio alle ore 18. Sono queste le coordinate per i tifosi di Inter e Milan che avranno finalmente l’epilogo di una cavalcata lunghissima fatta di saliscendi, sorpassi e controsorpassi. A San Siro i nerazzurri ospiteranno la Sampdoria mentre i rossoneri faranno visita al Sassuolo. Ai ragazzi di Pioli basterà un punto, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Venerdì, invece, come già detto nei giorni scorsi si anticiperà la gara tra Torino e Roma per via della finale di Conference League di mercoledì 25. Sabato alle ore 17.15 il match senza significati particolari tra Genoa e Bologna mentre alle 20.45 le tre sfide che decideranno la zona Europa: Lazio-Hellas Verona, Fiorentina-Juventus e Atalanta-Empoli. Chiusura domenica con Spezia-Napoli (12.30), la sfida scudetto e il finale da batticuore per la salvezza alle 21, in scena Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari. Un epilogo tutto da vivere.

Glauco Dusso