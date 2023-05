Ángel Di María non rinnova e la Juventus non va in pressing

La situazione era in bilico ormai da tempo e le ultime vicissitudini juventine, fuori e dentro il campo, hanno probabilmente spinto nella direzione che porterà all’addio dell’argentino a fine stagione

Il suo contratto andrà a scadenza naturale il 30 giugno prossimo e le due parti non trovano un accordo perché non hanno nessuna intenzione di venirsi incontro. La Juventus è quasi matematicamente fuori dalla prossima Champions e con ancora molte situazioni “fuori campo” da sistemare e dalle quali potrebbero arrivare ancora brutte notizie. Questo significherebbe ancor meno introiti futuri e quindi necessità di ristrettezze economiche e sacrifici per poter, in seguito, ripartire con lo slancio giusto. Ángel Di Maria chiede addirittura un aumento di stipendio e la delusione è ovviamente reciproca. La decisione viene naturale come la scadenza del contratto del Fideo e sarà quindi addio dopo un solo anno.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Luigi A. Cerbara