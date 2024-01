Andrij Sevcenko è il nuovo presidente della Federcalcio Ucraina

Tempo di lettura meno di un minuto

L’ex attaccante del Milan era l’unico candidato alle elezioni della federazione che si sono tenute oggi a Kiev

Nuova avventura per Andrij Sevcenko dopo quella di calciatore ed allenatore: l’ex attaccante è infatti diventato il nuovo presidente della Federcalcio Ucraina, con le elezioni svolte oggi a Kiev che lo hanno visto vincere come unico candidato per il ruolo. Scheva è stato anche allenatore della nazionale Ucraina per ben cinque anni, oltre ad esserne stato grande rappresentante da calciatore con 111 presenza e 48 gol in nazionale. Ora questo nuovo incarico, con il compito di far crescere sempre di più il movimento calcistico ucraino che è tuttora di buon valore.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti