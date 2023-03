André Onana: serio interessamento del Chelsea

Il club d’oltremanica ha gli occhi puntati sull’estremo difensore dell’Inter che, con la sua cessione, otterrebbe un’importantissima plusvalenza

L’Inter ha fatto il prezzo, circa 40 milioni di euro per chi vuole Onana e, come sappiamo, i club inglesi non si fermano certo davanti a simili cifre, nemmeno per un portiere. Allo stesso tempo le casse nerazzurre navigano in acque tutt’altro che tranquille e, calcolando che André è arrivato a costo zero, una simile plusvalenza sarebbe letteralmente manna dal cielo per le finanze della beneamata. Questa situazione fa quindi temere, non poco, i tifosi che si sono già affezionati al camerunense e lo valutano degno erede di Samir Handanovič. Qualora ci fosse la cessione, l’Inter ha già nel mirino l’eventuale sostituto che porta il nome di Guglielmo Vicario, attuale portiere dell’Empoli.

Luigi A. Cerbara