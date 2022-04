Ancora la Roma a salvare il salvabile: Italia aggrappata alla Lupa (ormai una consuetudine)

I giallorossi rimangono l’unica squadra italiana a portare avanti la bandiera tricolore in Europa. Record prestigioso per la Lupa e per Pellegrini

Tanto bistrattata e criticata ma ad ogni fine stagione la Roma rimane sempre l’unico baluardo a tenere alto l’ormai povero e striminzito vessillo italiano. Con la qualificazione ieri ottenuta contro il Bodo Glimt (2-1 norvegese all’andata, 4-0 italiano al ritorno), la squadra giallorossa ha raggiunto le semifinali di Conference League. L’Italia, dopo aver visto naufragare sia in Champions che in Europa League i sogni europei di Juventus, Inter, Atalanta, Milan, Napoli e Lazio, dovrà necessariamente aggrapparsi alla Lupa. Come lo scorso anno. Per la seconda volta consecutiva, i capitolini raggiungono le semifinali di una competizione europea. Nella precedente stagione, la squadra di Fonseca si fermò proprio sul più bello contro il più forte Manchester United in Europa League. Quest’anno come, avrà di fronte un’altra inglese: il Leicester ma nella nascente Conference. Guarda caso come nel 2018 in Champions League. Anche lì sempre una compagine: il Liverpool.

SEMPRE LA ROMA

Grazie Roma, solo tu ci puoi salvà… A mettere le pezze a questo annus horribilis del calcio italiano, fuori da tutto sia con la nazionale che con i club, ci dovrà pensare la Roma. Il club giallorosso si sta confermando anno dopo anno l’unico in grado di avere un suo seguito in Europa. La Lupa è infatti la squadra italiana che negli ultimi anni è andata più in fondo nelle competizioni Uefa. Dal 2018 ad oggi, ha già raggiunto per ben tre volte almeno la semifinale di una tra Champions, Europa e Conference League. Nel 2018, il Liverpool nella massima competizione per club; nel 2021 proprio il Manchester United nell’equivalente dell’ex Coppa Uefa e nell’attuale 2022 con il Leicester nel giovanissimo nuovo torneo. Roma meglio di Juventus, il cui unico traguardo importante in questi ultimi 4 anni è stato il quarto di finale con l’Ajax. Dell’Inter, che ha giocato nel 2020 una finale di Europa League. Del Napoli, fermatosi solamente ai quarti di Europa League nel 2019. Della stessa Atalanta che ha fatto quarti di Champions e di Europa League tra il 2020 e il 2022. E, ovviamente, del Milan, senza alcun acuto dal lontano 2014 (ottavi di Champions). I numeri sono chiari e significativi: Roma avanti e tutte le altre dietro.

RECORD

Piccolo ma prestigioso record per la Roma e il suo capitano Lorenzo Pellegrini. La Roma è infatti l’unica squadra europea ad aver raggiunto le semifinali di tutte e tre le competizioni Uefa vigenti (Champions League, Europa League e Conference League). Stessa sorte anche per il capitano giallorosso. Con la qualificazione ottenuta ieri sera, Pellegrini diventa il primo giocatore della storia ad aver giocato una semifinale di Champions, di Europa e di Conference League. L’unico baluardo di quella rosa giallorossa che arrivò in semifinale di Champions nel 2018 è proprio il ragazzo romano, che gioco da titolare il ritorno all’Olimpico contro il Liverpool. Lo scorso anno in campo, invece, titolare sia all’Old Trafford che in casa all’Olimpico contro il Manchester United. Gettoni d’esperienza per Pellegrini con la speranza che prima o poi un trofeo europeo riesca ad alzarlo al cielo.

Sandro Caramazza