Ancora dichiarazioni forti da parte di José Mourinho su uno dei suoi calciatori

Fosse stato un pugile, José Mourinho, ci avrebbe fatto vedere spettacolo vero, per come colpisce e stende i suoi… calciatori. Ne ha messo al tappeto un altro, si potrebbe dire, perché nella conferenza stampa post Roma-Empoli ha esplicitamente accusato Ola Solbakken di non capire come giocare con e per la squadra. Ovviamente il tecnico avrà le sue ragioni per pensarla così e sarà sicuramente vero quanto afferma, ma perché dirlo in conferenza stampa? Forse i suoi messaggi, alla fine, non sono tanto per i suoi calciatori, quanto per la società? Mentre Tiago Pinto è a Nyon per una delle verifiche periodiche del settlement agreement firmato dalla Roma con la UEFA, Mourinho sembra non parteciperà alla odierna conferenza stampa prepartita (Lecce-Roma N.d.R.) proprio per non dover rispondere a delle domande su quanto dichiarato in settimana dal Direttore Sportivo giallorosso.

Luigi A. Cerbara