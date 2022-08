Il Milan anche avrà il suo Onana. Trattativa in dirittura d’arrivo

I rossoneri prenderanno un nuovo rinforzo a centrocampo per sopperire alla partenza di Kessié. Con molta probabilità sarà il camerunese del Bordeaux

Il Milan ha scelto: Jean Onana sarà il prossimo centrocampista a disposizione di Stefano Pioli. Il classe 2000 del Bordeaux potrebbe arrivare a Milano con due opzioni: formula del prestito con diritto di riscatto oppure acquisizione a titolo definitivo a cinque/sei milioni di euro. Gli agenti del ragazzo sono in Francia per chiudere l’operazione con il club transalpino. Il Milan, inoltre, può sfruttare la non florida situazione economica dei girondini. Il Bordeaux è retrocesso nell’ultima edizione della Ligue 1 e adesso si trova in Ligue 2. Buona comunque l’annata di Onana chiusa con tre gol in 23 presenze. Si prospetta un curioso derby Onana tra il portiere dell’Inter e il probabile nuovo centrocampista rossonero.

Sandro Caramazza