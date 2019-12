Ancelotti vince e viene esonerato, al suo posto Gattuso Napoli: sliding door

Il Napoli supera il turno, ma non basta ad Ancelotti per salvare la panchina. Il suo posto verrà preso da Gattuso, che alle 14, dovrebbe dirigere il primo allenamento.

Che il Napoli stia vivendo un momento estremamente particolare, caotico era chiaro da tempo e la successione di eventi, avvenuta ieri sera, ne è stata l’ennesima prova.

In campo i partenopei sono stati cinici, brillanti e fortunati.

L’errore clamoroso di Vandevoordt, ha spianato la strada per una facile vittoria, resa ancor più roboante, dal “ciclone” Milik che si è abbattuto sui belgi in 38 minuti, cancellandone persino il ricordo.

A corollario di questo trionfo, è arrivato, nella seconda frazione di gioco, il gol di Mertens, che approfittando della generosità di Milik, si è incaricato di trasformare il secondo rigore della serata concesso al Napoli, dal turco Cakir.

Nel post partita c’è stato un secondo ciclone, chiamato De Laurentiis, che ha ufficializzato quello che tutti ormai sapevano da qualche giorno: l’addio di Carlo Ancelotti.

Lo ha fatto, come ormai è consuetudine nel mondo del calcio, tramite un tweet dal profilo ufficiale del club, in maniera molto più fredda, rispetto a quanto il tecnico emiliano potesse meritare.

Il futuro è adesso, il futuro è Rino Gattuso.

Il tecnico calabrese, è chiamato a ricompattare non solo lo spogliatoio (scosso dai noti dissapori con la proprietà), ma tutto l’ambiente partenopeo, che almeno in campionato, sta vivendo una stagione ben al di sotto delle attese.

Inoltre, Gattuso, deve mostrare con maggior continuità quelle doti che ha lasciato intravedere a sprazzi, nella sua esperienza da tecnico del Milan.

Probabilmente, in campionato, l’obbiettivo della società sarà di rincorrere il quarto posto e la qualificazione in Champions League per la prossima stagione ed almeno da questo punto di vista, il neo-allenatore degli azzurri, sembrerebbe essere fortunato.

Il calendario gli metterà davanti, prima della sosta, il Parma in casa ed il Sassuolo in trasferta, avversari entrambi, che in una situazione normale non farebbero certo tremare i polsi al Napoli.

La fortuna però è beffarda e traditrice e quello che può sembrare un “red carpet”, potrebbe trasformarsi in una trappola, nel caso in cui questi impegni vengano presi sottogamba.

Con il passaggio agli ottavi al sicuro, il Napoli, potrà concentrarsi al 100% sulla corsa Champions e lo potrà fare con un nuovo allenatore (sul quale qualche dubbio aleggia) e con un Milik ritrovato, che se si assesterà su questi livelli, potrà essere il vero ago della bilancia.

Fonte foto: corriere.it

Alessandro Nardi