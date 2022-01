Ancelotti non ha perso la mano: il Real Madrid vince la Supercoppa spagnola

Il tecnico è al suo quinto trofeo con le merengues ottenuto battendo in finale l’Athletic Bilbao. A Riad decisive le reti di Modric e Benzema oltre al rigore parato da Courtois negli ultimi minuti a Raul Garcia

Il format della Supercoppa spagnola potrebbe far storcere la bocca ai più, ma tant’è. Il Real Madrid partecipa in quanto secondo classificato della Liga scorsa, affrontando in semifinale la vincitrice della Copa del Rey, ovvero il Barcellona. Dall’altra parte la finalista della coppa nazionale, il Bilbao, ha battuto chi il campionato l’aveva vinto, cioè l’Atletico Madrid. In Arabia Saudita, dunque, la finalissima tra chi è arrivato dietro la scorsa stagione se l’è aggiudicata il Real che con un 2-0 ha avuto la meglio sui baschi di Marcelino. Sugli scudi il solito Modric, autore di un gran gol, e Courtois che evita un finale di match agitato parando un rigore. Carlo Ancelotti torna re a Madrid e mette in bacheca il suo quinto trofeo da allenatore dei blancos (1 Copa del Rey, 1 Champions League, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa europea, 1 Supercoppa spagnola), sono 20 invece i trionfi da allenatore. Mancherebbe solo la Liga, ma sappiamo bene che il mister, come da titolo del suo libro, “preferisce la Coppa”.

Glauco Dusso