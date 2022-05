Ancelotti e Mourinho: una storia infinita di record e trionfi

Ancora loro due. L’italiano e il portoghese si giocheranno l’ennesima finale europea della loro storia. Alla faccia delle male lingue

Eh…già noi siamo ancora qua… Un duetto da favola quello tra Carlo Ancelotti e José Mourinho sotto le note di uno dei pezzi più famosi del grande Vasco. C’è chi li dava anche per bolliti. A distanza di 19 anni dalla prima volta (stagione 2002/03), Mourinho e Ancelotti si ritrovano nuovamente insieme in una finale di coppa europea. Nel 2003, Mou sotto la guida del Porto raggiunse la finale di Coppa Uefa contro il Celtic vinta poi 3-2 ai supplementari. Appena sette giorni prima di Re Carlo V, che il 28 maggio a Manchester condusse il suo Milan alla vittoria della sesta Champions League contro la Juventus ai calci di rigore.

Dopo 19 anni, i due sono ancora in panchina a dettare legge: Ancelotti disputerà la sua quinta finale di Champions League in carriera (nessuno come lui) proprio il 28 maggio contro il Liverpool a Parigi; Mourinho invece si giocherà la sua quinta finale europea tre giorni prima a Tirana valida per la prima edizione della Conference League tra Roma e Feyenoord. Ebbene sì, altro record per lo Special One: Mourinho è il primo allenatore della storia a portare 4 squadre diverse in una finale europea (Porto, Inter, Manchester United e Roma), non solo, in caso di successo della Conference League diventerà il terzo allenatore della storia del calcio ad aver vinto tre diversi tornei Uefa diversi dopo Giovanni Trapattoni e Udo Lattek.

ANCELOTTI FORTUNATO? MA PER I GIOCATORI

Chi vince si sa alimenta continuamente invidia e frustrazione (agli avversari). Tanti dopo Real Madrid-City, oltre a celebrare Ancelotti, lo hanno descritto e tratteggiato anche come un allenatore arrivato fin li più per fortuna che per altro. Tra social e trasmissioni da bar sport, in molti hanno provato a sminuire le imprese di Don Carlo. Da chi ha dato unicamente merito alle squadre allenate piene di campioni (Milan, Real Madrid) a chi ha tirato fuori le carte Everton e Napoli per sminuire la sua grandezza. Il risultato è sempre lo stesso: Ancelotti vince battendo record e le critiche nel tritarifiuti. Come si può spiegare la carriera da tecnico di uno dei più grandi di sempre riconducendola alla sola dea bendata.

Certo, nel calcio la fortuna conta eccome ma alla lunga prevale soprattutto la bravura. La bravura di un tecnico come Ancelotti capace di rinnovarsi continuamente (dal 4-4-2 di Parma fino al 4-3-3 al Real passando per l’albero di Natale a Milano), capace di mettere sempre e solo davanti il bene della squadra ma soprattutto il suo essere un grande gestore. Perché sì gli allenatori bravi e vincenti non sono solo soltanto i filosofi (straordinari) alla Guardiola ma anche coloro capaci di gestire un gruppo. Lo ha fatto al Milan con i vari Kakà, Sheva, Seedorf, Maldini, Rui Costa nonché al Real Madrid facendo convivere Ronaldo, Bale, Benzema, Modric e tanti altri campioni. Morale della favola: fortunato Ancelotti ad aver avuto questi campioni e fortunati loro ad aver avuto come allenatore Ancelotti.

E’ CHI SE NON LO SPECIAL ONE

Dopo 31 anni la Roma ritornerà a disputare una finale europea (l’ultima volta nel 90/91 Coppa Uefa con l’Inter) e dopo 14 anni potrebbe riuscire finalmente a rialzare un trofeo (l’ultimo, la Coppa Italia 2007/08). E’ con chi se non con lui: José Mourinho. Per riveder le stelle sotto ‘Er Cupolone’ serviva proprio lo Special One. I numeri e le statistiche citate poc’anzi descrivono al meglio la carriera del maestro di Setubal. Mou rappresenta a pennello la poetica catulliana dell’odi et amo. Sempre sopra le righe, mai banale comunicativamente e sportivamente parlando, con un solo mantra: la vittoria.

Mourinho è l’allenatore populista per eccellenza dotato di due importanti capacità: carisma e sentimento. Il tecnico portoghese si è inserito nell’ambiente in maniera graduale prendendosi giorno dopo giorno l’affetto del popolo giallorosso (70 mila allo stadio) e al contempo ha studiato e appreso cosa significhi allenare e tifare un club come la Roma. Una realtà innamorata ma anche ferita e sopraffatta dalla mancanza di vittorie e trofei. Un realtà bisognosa di rialzare una coppa a tutti i costi. Mou ha saputo trasmettere quella sensazione e consapevolezza di poter vincere, che a Roma mancava da tanto e troppo tempo e il pienone all’Olimpico ad ogni partita per la terza competizione Uefa ne è una lampante dimostrazione.

Sandro Caramazza