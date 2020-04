Ancelotti: Carlo il Magnifico

Con questo appellativo i tifosi dell’Everton Football Club hanno cantato le prime gesta dell’allenatore italiano. Il coro già diventato inno ha aggiunto un altro aggettivo: fantastico. Un modo per dire che il cammino insieme sarà lungo e vincente

Quando scelse Liverpool con destinazione Goodison Park, il tempio dell’Everton, qualcuno storse il naso. Altri, ancor più lapidari, sentenziarono la fine di Carlo Ancelotti come grande allenatore. D’altro canto l’esperienza di Napoli era troppo fresca e sapeva di disfatta come di ammutinamento per dare credibiltà ad un rilancio immediato su una panchina. Tanto gli uni quanto gli altri critici, non hanno tenuto conto della storia. E di quella calcistica in particolare. Molto male perché la “historia” come la scrivevano gli antichi e oggi gli spagnoli significa, per via di quella iniziale lettera h: ricerca. E chi respira calcio come Carlo Ancelotti sa che qualsiasi squadra della Premier League è carica di una grande storia, il che significa avere una base su cui ricercando si può lavorare per vincere a lungo termine.

I tifosi che conoscono ogni centimetro del Goodison Park si sono accorti subito che Ancelotti non aveva scelto l’Everton per svernare, ma per costruire. E farlo nel tempo. Sì perché sarà proprio il tempo il primo punto da cui Ancelotti partirà per ritornare re. Dopo gli otto anni al Milan ha allenato grandi squadre (Chelsea, Psg, Real Madrid, Bayern e Napoli) e vinto, ma non ha in nessun caso stabilito un ciclo pluriennale. All’Everton, invece, sarà fondamentale costruire in tre – quattro anni la squadra che possa tornare a vincere un trofeo.

Dopo, ci vuole il sistema. Le dodici partite dirette hanno stabilito un punto fisso: il suo Everton giocherà 4-4-2. Non solo perché lo ha fatto in dieci occasioni su dodici, ma soprattutto perché quando si comincia a dirigere una squadra che non è abituata alla vittoria bisogna darle stabilità. Attenzione stabilità, non equilibrio perché occorre provare e riprovare per capire come sistemare i giocatori in campo. E per provare si deve perdere equilibrio. E’ per questo motivo che Richarlison ha fatto le prime partite esterno di centrocampo e poi è tornato a giocare nel suo ruolo di attaccante in coppia con Calvert-Lewin.

Partendo dalla posizione chiave del giocatore cardine ha consolidato le posizioni di tutti gli altri uomini pilastro: da Sidibé a Sigurdsson, da Davies a Digne fino a Bernard. Cambiare poco quindi per cambiare tutto, con l’aiuto del tempo. Il ruolino di marcia è stato nella norma di una squadra ancora non vicente: 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte coppa d’Inghilterra col Liverpool compresa. L’Everton ha vinto con squadre al suo livello come Burnley o Brighton ad esempio, e ha perso col City, il Chelsea e l’Arsenal. Tutto normale, ma anche tutto molto importante.

L’aver utilizzato nella partita d’esordio contro il Burnley il 5-4-1 e nella terza contro il Manchester City il 3-5-2 e averli scartati a partire dalla quarta, significa che Ancelotti ha studiato sin da subito non questo Everton ma quello futuro. La squadra attuale è, infatti, buona: ci sono giocatori esperti e di passo come Delph, Walcott, Baines e Schneiderlin, talenti un po’ scialbi per la verità come André Gomes e Kean, ma in grado di acquisire con “Carlo the magnificent” finalmente una cifra tecnica espressiva. A questo bisognerà aggiungere nel mercato particolarissimo e difficile che verrà: un grande difensore che renda invalicabile l’accoppiata con il colombiano Mina, un centrocampista che sappia contrastare e far gol come l’Ancelotti giocatore e un centravanti da venti gol alla Lukaku.

Con questi tre innesti Carlo Ancelotti creerà l’Everton da Europa League e finale di Coppa d’Inghilterra che ha in testa, primi passi verso prestigiose vittorie. E nel farlo si ricorderà della storia del calcio del Regno Unito e di due sue figure leggendarie: Jock Stein e Brian Clough. Entrambi hanno vinto, in tornei diversi per storia e struttura, con squadre che mai l’élite dei vincenti avrebbe considerato capaci. L’allenatore scozzese Jock Stein vinse con il Celtic la Coppa Campioni 1967 contro la Grande Inter mentre Brian Clough da Middlesbrough il campionato con il Derby County nel 1972 e con il Nottingham Forest nel 1978, con quest’ultima compagine anche due coppe dei campioni nel ’79 e nel 1980, tre squadre che non avevano mai vinto quei tornei prima e che loro avevano costruito nel tempo.

Se l’Everton, che Ancelotti sogna in cuor suo campione come il Leicester di Sir Claudio Ranieri, vincesse nel tempo di un calcio che cambierà una FA Cup o la Premier non ci stupiremmo. Così come non lo faremmo se gli facessero poi una statua come per Brian Clough, sarebbe un modo dei tifosi del Goodison Park per dire noi lo sapevamo e avevamo anticipato i tempi cantando Carlo il Magnifico.

Foto fonte: Rai Sport

Matteo Quaglini