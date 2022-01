Amrabat, addio alla Fiorentina: Tottenham ad un passo

Il centrocampista marocchino lascerà Firenze per approdare in Premier League alla corte dell’ex Inter Antonio Conte

Dopo Vlahovic (vedi articolo), la Fiorentina è pronta a lasciar partire anche Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino ha accettato l’offerta del Tottenham di Antonio Conte che lo porterà in Inghilterra con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’addio di Amrabat passerà certamente in secondo piano rispetto a quello imminente di Dusan Vlahovic in direzione Juventus. Numeri non proprio esaltanti dell’ex Hellas Verona in questa stagione: 12 partite giocate tra Serie A e Coppa Italia per un totale di 290 minuti complessivi conditi da zero gol e assist e da tre ammonizioni.

Sandro Caramazza