Alternanza dei portieri: un pratica in aumento in Serie A

Sono sempre di più le squadre nel massimo campionato italiano che utilizzano due estremi difensori durante il corso della stagione, facendoli avvicendare di partita in partita

I nostri genitori erano soliti ripetere le formazioni delle squadre di calcio come filastrocche: i titolari erano infatti pressoché sempre gli stessi, i cambi erano sporadici e nessuno si sognava lontanamente qualcosa come il turnover. Difficilmente cambiavano gli uomini in campo ed era ancora più raro vedere una sostituzione del portiere titolare: dietro il numero 1 di ogni squadra vi era sempre un numero 12, ma essi rappresentavano figure quasi mitiche, delle presenze costanti alle spalle dei titolari ma mai davvero protagonisti nei campionati e nelle competizioni disputate.

Oggi, dopo esserci abituati ai continui cambi di formazione e di giocatori tra una partita e l’altra, l’ennesima novità che si sta affermando nella nostra Serie A è l’alternanza dei portieri. Diversi club in questa stagione stanno facendo avvicendare due giocatori tra i pali, scegliendoli a seconda delle caratteristiche o del momento di forma. Ecco alcuni dei casi più noti.

David Ospina e Alex Meret, portieri del Napoli

In principio fu il Napoli, con l’alternanza tra David Ospina e Alex Meret. Arrivati entrambi nell’estate del 2018, l’infortunio occorso all’estremo difensore italiano ad inizio stagione diede la chance di iniziare il campionato da titolare al colombiano. Una volta tornato Meret, l’allora tecnico del Napoli Carlo Ancelotti optò per un alternanza fra i due, un avvicendarsi che continuò per tutto il torneo e che avviene ancora oggi nonostante il cambio di allenatore in panchina.

Gianluigi Buffon e Wojciech Szczęsny, portieri della Juventus

Successivamente è stato il turno di Wojciech Szczęsny e Gianluigi Buffon. Arrivato nell’estate del 2017, il portiere polacco occupò il ruolo di secondo fino alla fine della stagione, quando Buffon lasciò la Juventus per accasarsi al PSG. Dopo solo un anno a Parigi però il portiere italiano decise di fare ritorno a quella che era di fatto la sua casa, accettando di ricoprire il ruolo di secondo alle spalle dell’ormai titolare Szczesny. L’alternanza tra i due ha regalato l’occasione all’estremo difensore dell’Italia nello storico Mondiale del 2006 di superare diversi record, tra cui quello di diventare il secondo giocatore più anziano a essere sceso in campo in Champions League, il giocatore con più presenze in Serie A nella storia della Juventus e infine di toccare quota 648 presenze in A, superando l’ex primatista Paolo Maldini per presenze nella massima serie.

Thomas Strakosha e Pepe Reina, portieri della Lazio

Arriviamo così al caso più recente, quello costituito da Thomas Strakosha e Pepe Reina. Quest’ultimo, acquistato dalla Lazio nella più recente finestra di calciomercato, ha piano piano messo in dubbio la titolarità del portiere albanese: dopo averlo sostituito durante il periodo di positività al Covid-19 dell’ex primavera della Lazio, il portiere spagnolo ha dapprima affermato la sua titolarità nelle partite di Champions League disputate dai biancocelesti, salvo poi cominciare a giocarsi il posto anche in campionato. Dopo essere sceso in campo contro l’Udinese, Strakosha è tornato in panchina nella recente sfida di Champions contro il Club Brugge: secondo gli addetti ai lavori, la stessa sorte gli toccherà anche nel match contro l’Hellas Verona di sabato sera.

Fonti foto: CalcioGraffiti, Transfermarkt, Labaroviola, CalcioStyle

Fabrizio Scarfò