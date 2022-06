Alta tensione Salernitana: Sabatini lascia, furia Iervolino ma Nicola resta

Rottura con il direttore sportivo con botta e risposta tra lui e il presidente Iervolino. Intanto per la panchina non dovrebbero esserci sorprese, conferma per l’artefice della clamorosa salvezza

Walter Sabatini non è più il direttore sportivo della Salernitana. Quello che sembrava un sodalizio destinato a continuare ha avuto un brusco risveglio qualche giorno fa. Sui motivi della rottura c’è stata una prima versione raccontata dal dirigente smentita poi dal presidente Iervolino che ha dato del bugiardo proprio a Sabatini. Secondo il massimo dirigente della Salernitana ci sarebbero state delle commissioni da pagare all’agente di Lassana Coulibaly pattuite da Sabatini su cui lui non è stato d’accordo. La replica del d.s. non si è fatta attendere minacciando di portare il presidente in tribunale. Per quanto riguarda il ruolo vacante sembra essere Riccardo Bigon il principale indiziato a prendere il posto di direttore sportivo. Capitolo panchina. Nonostante Sabatini fosse il principale sponsor di Nicola l’attuale tecnico della Salernitana rimarrà al timone. E’ arrivato, infatti, negli scorsi giorni il rinnovo del contratto per lui e il suo staff. Acque agitate, dunque, ma la situazione sembra sotto controllo.

Glauco Dusso