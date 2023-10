All’improvviso Adli : Pioli scopre un nuovo regista

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo la positiva prova di Cagliari il tecnico sembra intenzionato a confermare il franco-algerino anche nel match di domani contro la Lazio visti gli infortuni in casa rossonera

Fare di necessità virtù. Stefano Pioli sta operando in maniera intelligente per ovviare alla sfortuna, soprattutto per quanto riguarda l’infermeria in casa Milan. Il lungodegente Bennacer e l’ultimo infortunato Krunic hanno spinto il tecnico rossonero a dare finalmente un’opportunità concreta al fino ad oggi oggetto misterioso Yacine Adli. Il ragazzo, che ha aspettato in maniera esemplare la sua occasione dalla scorsa annata, ha risposto presente in quel di Cagliari dando prova di ottime qualità. Molto probabilmente sarà titolare anche domani in casa contro la Lazio in uno step ulteriore con un avversario di caratura maggiore. Un’occasione irripetibile per lui che dovrà convincere Pioli a puntare sul suo talento non solo quando verranno a mancare pedine più rodate di lui. Il mister da persona intelligente avrà sicuramente apprezzato il saper attendere del giocatore e valuterà molto bene ogni aspetto.

Glauco Dusso