Allenatori vs capitani: Fonseca e Dzeko sono in ottima compagnia

Il litigio tra il tecnico portoghese e il capitano giallorosso non è il primo e sicuramente non sarà nemmeno l’ultimo nel mondo del pallone

Il mondo del calcio ci ha regalato da sempre grandi storie di amicizia e passione tra allenatori e giocatori: dal meraviglioso connubio vincente Bearzot-Paolo Rossi, fino a quello odierno tra Conte e Vidal, passando per il rapporto quasi paterno tra Sir Alex Ferguson e Cristiano Ronaldo, nonché tra Ancelotti e Gattuso. Nel football, però, si sa non è tutto pace e amore, soprattutto quando vanno ad incontrarsi due personalità particolarmente differenti, capaci di dar vita a liti e polemiche a mai finire, con il timore dello scontro fisico posto dietro l’angolo.

Sostituzioni mal digerite, insulti e incomprensioni sono sempre alla base di tutto, in particolar modo quando i protagonisti del duello diventano il tecnico e il capitano della squadra. Quello tra Fonseca e Dzeko, è stato soltanto l’ultimo incidente di tale portata, che ci permette di stilare una breve carrellata dei casi più simili ed eclatanti degli ultimi anni.

Spalletti vs Totti

Uno dei rapporti più spinosi degli ultimi anni è stato senza dubbio quello tra il Pupone e Luciano Spalletti. I due sono passati dall’essere grandi amici, durante la prima esperienza in giallorosso del tecnico di Certaldo, fino al clamoroso ribaltone, a colpi di esclusioni, panchine a mai finire, per una frattura difficilmente ricomponibile. La biografia “Mi chiamo Francesco Totti” sintetizza in tutto e per tutto il rapporto tra queste due grandi personalità

Spalletti vs Icardi

La storia ci dice che il tecnico toscano con i propri capitani non ha proprio un ottimo feeling. Da Totti a Icardi, il passo è breve. Il clamore del caso Icardi nella stagione 2018/19 è ancora abbastanza fresco nelle menti dei vari appassionati di calcio, soprattutto per quelli con in testa il biscione da una vita. A tal proposito, eloquente quel “Mediare con un giocatore per fargli vestire la maglia dell’Inter è umiliante”, pronunciato da Spalletti subito dopo il match contro la Lazio dell’aprile del 2019.

Mourinho vs Casillas

Allontanandoci dai confini italiani, un caso che fece un certo clamore fu quello con protagonisti lo Special One e l’allora capitano del Real Madrid, Casillas. Il tecnico portoghese, convinto che il portiere spagnolo, fidanzato della telecronista Sara Carbonero, spifferasse all’esterno le cose segrete dello spogliatoio merengue, portò lo stesso estremo difensore, insieme a Ramos ed altri giocatori spagnoli, a recarsi da Florentino Perez, per farlo cacciare. Querelle rientrata con le partenze dello stesso Mou da Madrid e di Casillas destinazione Oporto.

Ferguson vs Beckham

Dalla Spagna, ci spostiamo con qualche anno all’indietro verso l’Inghilterra, quando nel 2003 salì alla ribalta il caso Ferguson-Beckham. Durante l’intervallo del match di Fa Cup contro l’Arsenal, Sir Alex, infuriato per la brutta prestazione della squadra, calciò uno scarpino che colpì il volto del capitano dei Red Devils. I compagni di squadra dovettero tenere lo spice boy, che si stava avvicinando minacciosamente da Ferguson. Qualche mese più tardi, Beckham si trasferì al Real Madrid.

Gasperini vs Gomez

Uno degli ultimi incidenti tra mister e capitano, è stato quello con protagonisti Gasperini e il Papu Gomez. Tutto ebbe inizio durante l’intervallo della sfida di Champions League contro il Midtjylland, con l’argentino per niente d’accordo delle direttive tecniche indicate dal proprio allenatore durante il primo tempo. Da lì in avanti, tra non convocazioni e uscite canzonatorie pro Juventus del Papu, la storia tra i due finirà, con lo stesso Gomez venduto al Siviglia.

Sandro Caramazza