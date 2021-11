Allenatori serie A, top e flop della prima parte di stagione

Tante buone indicazione e qualche sorpresa in negativo tra i tecnici del nostro campionato, vediamo il primo bilancio

Non tutti gli allenatori di Serie A stanno avendo l’effetto sperato sulle panchine di appartenenza, qualcuno invece sta andando anche oltre le aspettative. La sorpresa più grande è sicuramente Igor Tudor del Verona, ha preso gli scaligeri quando erano a zero punti e li ha condotti vicino alle posizioni di vertice, riuscendo a sconfiggere Roma, Lazio e Juventus e a fermare l’imbattuto Napoli di Spalletti. Bene anche Italiano, Juric e Mihajlovic con Fiorentina, Torino e Bologna che finalmente hanno gioco e calciatori per restare lontani dalla zona retrocessione. Un plauso va fatto sicuramente anche ad Andreazzoli, che sta raccogliendo moltissimo con l’Empoli neopromosso, e a Zanetti e Thiago Motta che stanno facendo ottime cose nonostante i limiti delle rose di Venezia e Spezia. Tra le delusioni ci sono sicuramente Mourinho e Allegri, ai quali sicuramente va dato tempo ma che per ora stanno raccogliendo troppo poco alla guida di Roma e Juventus. Male inoltre Mazzarri ultimo in classifica col suo Cagliari e i due di Genova, con Ballardini ora esonerato e D’aversa sempre in bilico.

Fonte foto: gianlucadimarzio.com

Alessandro Fornetti