Allegri recupera qualche pezzo, missione Villarreal iniziata

Mercoledì la fondamentale sfida di ritorno con gli spagnoli all’Allianz Stadium, il tecnico bianconero potrà contare su qualche giocatore che rientrerà dai rispettivi infortuni anche se con minutaggi da verificare

La manovra di avvicinamento al Villarreal è cominciata. Massimiliano Allegri fa la conta dei presenti per l’ottavo di finale di Champions League e può sfoggiare un timido sorriso. Sono infatti tornati in gruppo Chiellini e Dybala, oltre ovviamente ai già recuperati Alex Sandro, Bernardeschi e De Sciglio. Il difensore e il fantasista, però, non possono garantire i 90 minuti starà quindi all’allenatore decidere come e quanto impiegarli. Non ce la fa, invece, Leonardo Bonucci che avrà bisogno ancora di qualche giorno. Possibile che in difesa si confermi la coppia Rugani – de Ligt a meno che non ci si affidi alla linea a tre, allora in quel caso sarebbe Danilo a completare il terzetto. Davanti, manco a dirlo, confermatissimi Vlahovic, che ha usufruito di un po’ di riposo a Genova, e Morata, che invece ha messo nel motore due gol fondamentali per lui e per la sua squadra. Conquistare i quarti di finale è una priorità, la Juve si sta preparando alla battaglia.

Glauco Dusso