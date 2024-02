Allegri nella storia della serie A: primo allenatore a raggiungere i 1000 punti

Tempo di lettura 1 minuto

Il successo con il Frosinone in extremis non ha solo interrotto la striscia negativa della Juventus ma ha anche consentito al tecnico di tagliare un traguardo storico

301 vittorie, 99 pareggi e 96 sconfitte. Questo lo score di Massimiliano Allegri in serie A tra Cagliari, Milan e Juventus. Un cammino che gli ha permesso ieri, con l’ultima vittoria, di raggiungere quota 1000 punti in serie A, più precisamente 1002. È il primo allenatore a riuscirci nel campionato italiano a girone unico. Tanti i significati quindi nel successo ottenuto ieri nel lunch match contro il Frosinone, arrivato tra l’altro all’ultimo minuto di recupero grazie alla zampata di Rugani. Una fattispecie abbastanza frequente nell’annata bianconera, se consideriamo il fatto che ben 16 punti sono stati conquistati dopo l’80’ minuto. Ovviamente le critiche non sono mancate ma il tecnico juventino ha saputo affrontarle lungo tutta la stagione. Dopo i record raggiunti per quanto riguarda la sola storia della Juventus ecco quello per quanto concerne l’intera serie A. Nonostante l’anno non semplice, senza coppe e fatto di alti e bassi, un motivo per cui sorridere.

Glauco Dusso