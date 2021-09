Juventus, le 7 vite di Allegri: ora ci si diverte davvero!

I bianconeri, con Chiesa falso nueve, battono i campioni d’Europa del Chelsea e volano in testa al girone H di Champions a punteggio pieno

“Figuriamoci, ne faranno un sol boccone”, “Lukaku gli farà minimo una doppietta”, “Sulla carta non c’è partita”. Queste erano le convinzioni della maggior parte dei tifosi non juventini alla vigilia della gara dell’Allianz Stadium fra la Vecchia Signora e i campioni in carica del Chelsea.

La poca fiducia nell’undici di Allegri era stato acuita dai numerosi infortuni nel reparto avanzato bianconero. Out Dybala, Morata e Kaio Jorge per problemi muscolari, il tecnico toscano ha dovuto mettere su un 4-4-2 atipico, con Chiesa e Bernardeschi come terminali offensivi.

Proprio i due ex Fiorentina sono stati gli artefici del gol che ha regalato la vittoria alla Juventus. Assist di Berna e rete di Chiesa sotto al sette, sulla quale Mendy nulla ha potuto. Ora la situazione nel girone è molto favorevole (Juve a 6 punti, Chelsea e Zenit a 3, Malmo a 0). La doppia sfida con i russi potrebbe già consegnare ai bianconeri la qualificazione matematica. Se chiedete ad Allegri, vi parlerà della partita perfetta. Il Conte Max in campionato è stupito da come la sua Juve non riesca più a vincere 1 a 0, gestendo il vantaggio senza particolari patemi. Beh, forse la ricetta giusta è stata trovata proprio contro clienti scomodi come Lukaku e Havertz.

Al di là del risultato che rilancia le ambizioni Champions della Vecchia Signora, questa prova di forza certifica una volta di più di come non possa darsi per morta questa squadra anche in campionato. Dieci punti dal Napoli sono tanti dopo appena 6 giornate. Ci vuole tanto coraggio a parlare di scudetto in questo momento. Step by step. Si pensi prima a tornare fra le prime 4, poi chissà, magari qualcuno là davanti rallenterà. Il fatto è che adesso, anche in curva, la Juventus non potrà mai decelerare. Compattezza, concretezza e rinascita dei calciatori fin qui rimasti al palo. Dybala non è Ronaldo, ce ne siamo accorti tutti. Purtroppo tutti gli attaccanti bianconeri messi insieme non fanno un CR7. Senza il bomber implacabile, Allegri dovrà inventarsi qualcosa di più estroso del classico “palla a Cristiano e ci abbracciamo”. Il toscano l’inventiva ce l’ha. La Juve è viva ed è pronta a tornare invincibile, o quasi.

FOTO: Eurosport.it; calciomercato.com

Marco Fabio Ceccatelli