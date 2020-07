All’Atalanta basta un rigore di Muriel: Cagliari battuto 1-0.

I bergamaschi non si fermano più e battono anche i sardi avvicinando il terzo posto dell’Inter che ora dista solo un punto

In uno dei match più interessanti del trentesimo turno di Serie A si affrontano alla Sardegna Arena Cagliari e Atalanta, con i rossoblù alla ricerca di continuità e gli orobici alla caccia dell’ennesima vittoria per avvicinare l’Inter, sconfitta in casa dal Bologna. Zenga si affida alla coppia Joao Pedro-Simeone, mentre Gasperini opera un massiccio turnover e tiene fuori, tra gli altri, Gomez, Ilicic e Zapata sostituiti da Malinovsky, Pasalic e Muriel.

La partita è fin da subito molto viva con le due compagini che cercano la rete fin dalle prime battute; il primo a rendersi pericoloso è Malinovsky che da calcio piazzato impegna Cragno. Al minuto dodici i padroni di casa trovano la rete del vantaggio con Simeone che batte Sportiello con un gran destro all’incrocio, successivamente però l’arbitro annulla con l’aiuto del Var per fallo di mano ad inizio azione dello stesso attaccante argentino. Dopo lo spavento l’Atalanta regisce e sfiora il vantaggio prima con Pasalic e poi con Muriel che colpisce il palo dopo una grande giocata. Al minuto ventisei la svolta del match: Carboni, già ammonito, stende Malinowsky in area di rigore, penalty per gli ospiti e rosso per il difensore dei sardi. Dal dischetto si presenta Muriel che non sbaglia e porta i suoi sull’1-0. Prima dell’intervallo è ancora l’attaccante colombiano ad avere la chance per raddoppiare, ma calcia alto sopra la traversa da posizione invitante.

Nella ripresa i bergamaschi partono forte e trovano subito un altro legno con Hateboer bravo ad inserirsi ma sfortunato nel centrare il palo. I sardi non riescono a rendersi pericolosi e le occasioni sono tutte per i nerazzurri che ci provano con Pasalic e poi con il nuovo entrato Ilicic ma entrambi non inquadrano la porta. Nel finale l’uomo più pericoloso è ancora lo sloveno dell’Atalanta che tenta altre due conclusioni sulle quali è bravo ad opporsi Cragno. Il match finisce 1-0 per l’Atalanta che centra la sua ottava vittoria consecutiva.

Ennesimo successo per gli uomini di Gasperini che si confermano in stato di grazia e accorciano sull’Inter portandosi a meno uno con ancora otto partite da giocare. Sconfitta per gli uomini di Zenga che restano a 39 punti e si allontanano forse in maniera definitiva dalla zona Europa.

Fonte foto: superscudetto.it

Alessandro Fornetti