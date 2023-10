Allarme rossonero a centrocampo verso la Champions League, anche Loftus-Cheek va KO

Tempo di lettura 1 minuto

Pioli dovrà fare di necessità virtù in vista del Borussia Dortmund, uomini contati in mezzo dopo la prematura uscita dell’inglese dal match contro la Lazio

Neanche il tempo di godersi la vittoria contro la squadra di Sarri che Stefano Pioli deve fare la conta dei presenti per la gara di mercoledì con il Borussia Dortmund. Sarà un centrocampo obbligato per il Milan visto l’infortunio occorso a Loftus-Cheek proprio contro i biancocelesti. L’inglese si è procurato, come dicono gli esami, un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria che lo terrà fuori sicuramente dai prossimi due impegni prima della sosta per le nazionali. Il rientro sarà probabilmente dopo la pausa. La sua assenza va ad aggiungersi a quelle di Krunic e Bennacer. In Champions League, dunque, centrocampo obbligato con Musah, Adli e Reijnders. Lo statunitense e il franco-algerino sono sembrati in netta crescita e quindi pronti a non far rimpiangere coloro che non prenderanno parte alla partita.

Glauco Dusso