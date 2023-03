Allarme infortuni in casa Juventus

Dopo l’incontro di Europa League con il Friburgo si valuta la situazione sugli acciaccati Chiesa, Di Maria e Alex Sandro

Nel finale di partita c’era gioia per la vittoria ottenuta grazie al goal di Angel Di Maria, ma anche preoccupazione per la situazione dei tre calciatori. Alex Sandro, uscito appunto per infortunio al 23′ del primo tempo e per il quale è stato riscontrato un problema al flessore che lo terrà sicuramente fuori per la prossima partita con la Sampdoria. Appaiono meno gravi le situazioni degli altri due calciatori. Di Maria ha avuto dei crampi causati da un affaticamento alla coscia e Chiesa che, a seguito di un maldestro appoggio del piede, ha sentito un forte dolore al ginocchio destro. Si attendono news dagli esami in corso, in queste ore, al J Medical.

Fonte foto: goal.com

Luigi A. Cerbara