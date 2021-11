Allarme Dybala, la Joya rischia di saltare Lazio-Juventus

Problema fisico per l’attaccante argentino che è in forte dubbio per la sfida di campionato sabato pomeriggio a Roma

Paulo Dybala tiene in ansia tutto il mondo Juventus. Dal ritiro dell’Argentina, la Joya ha riscontrato un’infiammazione al soleo sinistro che lo porterà a saltare il big match tra Argentina e Brasile e lo mette a forte rischio per la sfida di campionato contro la Lazio. Dal ritiro dell’Albiceleste, escludono lesioni anche se saranno necessari ulteriori esami per capire chiaramente l’entità del problema. Dybala rientrerà a Torino giovedì, a soli due giorni dalla trasferta sul campo della Lazio. Il confronto con Max Allegri e le sensazioni del ragazzo saranno decisive.

Sandro Caramazza