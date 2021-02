Alla scoperta di Jamal Musiala

Focus sul diciassettenne che sta incantando il Bayern Monaco

Mai come nel calcio di oggi, dove la concorrenza tra giovani talenti è sempre più serrata, è essenziale sfruttare ogni minima opportunità per mettersi in mostra. Complici diverse assenze, ieri sera Jamal Musiala è stato lanciato titolare da Flick nella sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio, sfruttando quest’occasione come meglio non poteva.

Musiala infatti è diventato il primo 2003 della storia a segnare in un match di Champions e l’ha fatto in un ottavo di finale a cui i bavaresi si presentavano sì da favoriti, ma con diverse assenze. Di lui si parla già da un po’ in Germania e da ieri si è iniziato a farlo anche nel resto del continente. Secondo l’ex tecnico del Bayern Ottmar Hitzfeld Musiala: “Ha la qualità per fare il titolare al Bayern, il futuro è suo. Ha tecnica, velocità, fantasia. E soprattutto è veloce, cosa che nel calcio moderno è fondamentale”. Nato in Germania da madre tedesca e padre nigeriano, il talentino dei bavaresi a 7 anni si trasferisce in Gran Bretagna, entrando prima nell’Academy del Southampton e poi l’anno dopo in quella del Chelsea. La sua crescita è talmente precoce che a 13 anni entra nell’under 15 della nazionale inglese ed a 15 nell’under 18, per poi passare al Bayern nel 2019. Da lì iniziano i record e la scalata: più giovane esordiente della storia dei bavaresi in Bundesliga (17 anni e 115 giorni) e più giovane marcatore (la rete con lo Schalke 04 nella prima giornata di questa stagione gli ha permesso di battere il record di Roque Santa Cruz che resisteva dal 1999).

Ora Musiala è conteso, ma non a livello di club, dato che il Bayern Monaco l’ha blindato, ma a livello di nazionale, tra Germania ed Inghilterra. Sia Low che Southgate lo vogliono, ma per ora i favori del pronostico, anche grazie al soft power dei bavaresi, sono della nazionale tedesca. L’ufficialità è attesa a breve e sarebbe un doppio colpo notevole, l’ennesimo, per il futuro del calcio teutonico.

Luca Missori

(Fonte immagine: Dw.com)