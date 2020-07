Alla fine sorride il Genoa, Lecce sfortunato e ora in serio pericolo

Finisce 2-1 per il Grifone un match caratterizzato da episodi che hanno condannato i salentini ora in posizione pericolosa

Al Luigi Ferraris è arrivata la resa dei conti. Genoa e Lecce si affrontano in un vero e proprio spareggio salvezza. Il Grifone quartultimo deve respingere l’assalto delle truppe salentine che lo inseguono a un punto di distanza. Chi vince si mette in posizione vantaggiosa per le ultime quattro giornate, un pareggio lascerebbe tutto invariato. Mister Nicola esclude Pinamonti, in avanti chance per Iago Falque alle spalle di Pandev e Sanabria. In difesa torna la bandiera Criscito. Liverani è pronto all’assalto, quella di oggi è una delle ultime possibilità. Il tecnico giallorosso sceglie Saponara e Farias a sostegno dell’unica punta Babacar. Mancosu arretrato nella linea di centrocampo. Arbitra la sfida Doveri.

Match che inizia equilibrato con le squadre attente. Bastano, però, sette minuti a rompere gli indugi. Pandev serve in area Sanabria, l’attaccante si divincola e conclude, Gabriel non ci arriva ed è battuto, Genoa in vantaggio. Ora i padroni di casa possono gestire, il Lecce tenta una risposta. Giallorossi che fanno possesso ma che non riescono ad impensierire la porta di Perin. Cambi forzati per entrambe le compagini, si fanno male Sturaro e Babacar, dentro Barreca e Lapadula.

Gli ospiti continuano a spingere, al 39′ bella palla di Saponara per Farias che da ottima posizione non inquadra la porta. La spinta salentina prosegue, ancora Saponara assiste Lapadula, la punta riesce a concludere con Perin in uscita che lo travolge, Romero salva sulla linea. Le proteste leccesi vengono assecondate dal Var, fallo del portiere e calcio di rigore. Dal dischetto Mancosu, il centrocampista, però, ripete la scena della sfida contro la Lazio, palla in tribuna e occasione mancata. Con il pieno di rimpianti per il Lecce finisce la prima frazione con il Genoa in vantaggio.

La ripresa vede il Lecce subito attivo. Al 51′ Barak corregge un corner, la sfera passa davanti tutta la porta ma nessuno riesce a correggere. Ancora il centrocampista ex Udinese protagonista al 57′ con un colpo di testa su angolo, sfera fuori di poco. Il pareggio è nell’aria e si concretizza all’ora di gioco. Traversone di Mancosu verso la porta, nessuno tocca e la palla termina in rete. Pareggio meritato per i salentini. Quest’ultimi ora ci credono. Sempre Barak, attivissimo, servito dalla sinistra conclude alto da ottima posizione. Il Genoa è spaventato, ospiti in palla.

Minuto 81, si porta in avanti il Grifone, pallone sui piedi di Jagiello, entrato nel secondo tempo, tiro da fuori area, sfera sul palo e poi sulla schiena di Gabriel, palla in rete. Incredibile gol del Genoa, rossoblù di nuovo avanti nel momento più difficile. Il Lecce si riversa in avanti ma con molta confusione, la squadra di Nicola regge l’urto e accoglie il triplice fischio come una liberazione.

Vittoria di un’importanza tremenda per Nicola e i suoi ora a distanza di sicurezza dagli avversari. Rimpianti per Liverani per un match ben giocato ma sfortunato, adesso la strada per rimanere in A diventa ripidissima.

Glauco Dusso