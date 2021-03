Alla corte del Re: panoramica sulla Liga spagnola

Scandali, rimonte, rischi di clamorose retrocessioni e il derby per il titolo. Il tutto in un Paese già a fuoco e fiamme per la questione catalana

UNA POLVERIERA SOCIALE E SPORTIVA – Non possiamo non cominciare con l’emblema di un Paese nel Paese, una nazione nella nazione, e per questo motivo simbolo di un’inquietudine sociale e nazionale, prima ancora che calcistica. Barcellona città aggiunge alle proteste e agli scontri per la scarcercazione del rapper filoindipendentista Hasèl, il doppio scandalo calcistico. Prima col Barça-Gate, di cui si è ampiamente parlato (il presidente Bartomeu avrebbe ingaggiato un team social per controdiffamare gli oppositori alle politiche societarie), ora con la fresca conferma che gli stessi catalani, oltre al Real Madrid, l’Athletic Bilbao e l’Osasuna, avrebbero beneficiato di un regime fiscale di favore configurato dalla UE come aiuti di stato illeciti.

Il presidente uscente del Barça, Josep Maria Bartomeu e il rapper indipendentista Pau Rivadulla i Durò “Hasel”, arrestato il 16 febbraio per incitamento al terrorismo

e offese alla monarchia

TRA SCANDALI, ELEZIONI E IMPRESE – In tutto questo domani termina la campagna elettorale del nuovo presidente blaugrana. Tra i tre candidati anche l’ex presidentissimo Joan Laporta (12 titoli tra cui 4 campionati, 2 Champions e un Mondiale per club) assieme a Victor Fiont e Toni Freixa. La squadra non ne risente granchè e vola in finale di Coppa del Re: incredibile rimonta al Siviglia, che fino al 92’ era qualificato col solo gol di Dembelè insufficiente a decidere la doppia contesa. Un colpo di testa di Piquè dopo un rigore sbagliato dall’ex Genoa Ocampos rimanda il discorso ai supplementari, dove Braithwaite al 5’, con un volo d’angelo, stacca il biglietto della finalissima. Si attende la vincente di Levante-Bilbao (1-1 all’andata)

MERENGUES E COLCHONEROS, UNA POLTRONA PER DUE – Il Barça-Gate scuote, ma non più di tanto, gli equilibri del futbol iberico, anche in Spagna lo storico triumvirato con i catalani e le due squadre di Madrid non vive interruzioni di sorta, con l’Atleti saldamente in testa a 5 punti -e una gara in meno, a 14 turni dal termine- vittorioso all’inglese in quel di Vilarreal. Domenica sarà proprio il derbi madrileño il bivio del destino: Diego Simeone si prenderà di fatto il trono della Liga al Wanda Metropolitano o si riapre tutto?

REVIVAL ANNI 2000 in quel di Siviglia, soprattutto se parliamo di Betis: se i cugini biancorossi veleggiano verso il piazzamento Champions, il Balompiè ora sesto in classifica può essere la prima squadra spagnola a partecipare alla prossima Conference League: occhio al Submarino Amarillo però, che non vince da oltre cinque turni ma è staccato da sole due lunghezze. Per concludere, sempre in tema di nostalgìa, l’Alaves pallido erede della finalista Uefa 2000/2001 rischia di tornare in Segunda Division: gran bagarre però con cinque squadre in due punti e nove in otto lunghezze. Perfino il Valencia, quattordicesimo a 27 punti, rischia di seguire l’Espanyol in una nuova e scioccante caduta degli Dèi.



