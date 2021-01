Alla conquista delle emozioni: il calcio femminile tra passato e futuro

Da tempo le donne stanno combattendo l’ennesima battaglia per l’eliminazione delle discriminazioni ed il riconoscimento dei propri diritti e stavolta il match si combatte all’interno delle federazioni sportive e degli organismi governativi. Ci stiamo riferendo al desiderato raggiungimento di status professionistico

Fino a poco tempo fa solo alcune federazioni (rigorosamente maschili) godevano della possibilità di potersi definire “professionistiche”, anche per gli uomini però il percorso non è stato facile: la legge sul professionismo, varata con procedimento d’urgenza nel 1978 a seguito di turbolenti vicende, ha permesso al calcio di diventare il primo sport nel quale giocatori e tecnici godevano di una regolamentazione nei contratti di lavoro.

A quanto pare anche stavolta il calcio sta facendo da apripista. A seguito di una ricca attività che ha coinvolto tutti gli organismi competenti in materia finalmente si è avviato il processo che porterà, nel 2023, al pieno riconoscimento del calcio femminile come sport professionistico.

Ci stiamo avvicinando, quindi, a un traguardo davvero meritato per quella che, fino a poco tempo fa, veniva considerata come una declinazione del calcio in un certo senso “minore”, guardata con sospetto dai tifosi, vittima di allusioni più o meno velate.

Per non parlare dell’atteggiamento di certa stampa, che continua a promuovere una cultura sessista attraverso commenti imbarazzanti, come quando, anche su una testata seria e molto amata come la Gazzetta dello Sport, si invita la dirigenza dell’Inter ad ingaggiare un allenatore “maschio alfa”, in quanto, data la presunta volubilità di un gruppo di ‘donne’, sarebbe stato indispensabile per farle rigare dritto. Senza contare poi i commenti, che ormai comunicano quasi un senso di tristezza e obnubilamento giornalistico, sugli arbitri donne. Non mettiamo in dubbio che non vi sia cattiveria, ma piuttosto un tentativo maldestro di giocare con gli stereotipi, che, però, il più delle volte finisce male.

Storicamente, quando possiamo collocare l’inizio ufficiale del calcio femminile? La prima squadra si formò in Inghilterra ed era denominata Kerr. Durante la prima guerra mondiale la maggior parte della forza lavoro maschile era impegnata al fonte. Così, le fabbriche inglesi decisero di assumere anche le donne. Ed è in uno di questi stabilimenti, la Dick Kerr, che, durante le pause tra un turno e l’altro, un nutrito gruppo di donne decise di iniziare a dare qualche calcio ad un pallone. Successivamente, quando il collettivo si organizzò in squadra, la Kerr disputò numerose partite, anche sfidando squadre maschili. Nel corso del 1921, l’Inghilterra contava già 150 formazioni femminili!

Tra divieti temporanei e discriminazioni di ogni genere, il calcio delle donne è andato avanti, sfidando le difese più arcigne e i tackle più offensivi. In Italia, il calcio femminile approdò nel 1930. Successivamente, nel 1970, venne costituita la moderna federazione calcio femminile, la FIFGC.

Così come succede per gli uomini, ma con molto meno scalpore, anche nel calcio femminile ci sono giocatrici che possono fare la differenza, in quanto possiedono caratteristiche tecniche superiori. Queste campionesse del calcio sono ben distribuite sul territorio nazionale e internazionale, a dimostrazione della diffusione sempre più capillare di questo sport e della passione che le donne di tutte le nazionalità sono in grado di trasmettere sul campo da gioco.

Tra i nomi di rilievo, sia in campo nazionale che internazionale, vogliamo citare coloro che stanno contribuendo alla diffusione, anche a livello mediatico, della conoscenza, e di conseguenza dell’ammirazione, di questo sport. La canadese Christine Sinclair (attaccante), che attualmente gioca negli Stati Uniti, ha ricevuto ben cinque nomination dalla FIFA come miglior giocatrice dell’anno e ha inoltre vinto due bronzi olimpici. Alex Morgan, micidiale attaccante americana che gioca in patria, è da sempre impegnata nella battaglia per l’uguaglianza tra uomini e donne nello sport. Ha vinto due Mondiali con gli Stati Uniti e un oro olimpico. Inoltre, è un’apprezzata autrice di letteratura per l’infanzia, volta a promuovere l’amore per lo sport. Classe 1991, la piemontese Barbara Bonansea, centrocampista o attaccante, ha un palmares invidiabile: con la Juve, la sua squadra attuale, ha conquistato quattro scudetti in Campionato, tre Coppe Italia e altrettante Supercoppe.

Per quanto riguarda gli arbitri nelle competizioni maggiori? Un’altra barriera è stata abbattuta, finalmente. Stéphanie Frappart, il 2 dicembre 2020, ha diretto, con successo, la sfida in Champions di Juve e Dynamo Kiev. La presenza femminile, a livello di direzione di gara, si sta via via facendo più importante.

== Carolina Morace, il volto universale del calcio femminile==

Una menzione a parte merita colei che, per molti anni, è stato l’unico volto conosciuto del calcio giocato dalle donne. Carolina Morace ex attaccante è nata a Venezia nel 1964, ha raccolto importanti successi sul campo da gioco, indossando la maglia di molti club, tra cui Lazio, Reggiana, Milan 82 e Modena, e ovviamente della Nazionale, con la quale vanta 153 presenze e ben 105 reti. Da quando si è ritirata dal calcio giocato, ha ricoperto importanti ruoli, sia come dirigente che come tecnico.

Donna poliedrica, si è anche laureata in giurisprudenza, ma ha fatto della sua passione calcistica un’intensa storia di vita. In televisione, è stata alla conduzione di Galagoal, mentre, attualmente, possiamo ascoltare la sua voce durante le telecronache degli eventi sportivi di maggior rilievo. La sua sportività, tenacia e assertività sono stati (e sono tutt’ora) un modello per tutti coloro che si avvicinano allo splendido mondo del pallone, che siano giovani donne o giovani uomini.

Fonte foto: MultiSportLab.com