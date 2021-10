Alla conquista della Turchia: occhio al ciclone azzurro in Super Lig

Il massimo campionato turco è una sorta di exclave della Serie A in cui spiccano in particolare tre giocatori italiani

Mamma…li turchi (italiani) vien da dire guardando al massimo campionato turco. Se, infatti, si dà un’occhiata alla classifica marcatori della Super Lig, si può notare come nelle prime sei posizioni si trovino giocatori italiani: ossia Stefano Okaka, Andrea Bertolacci e Mario Balotelli. Via dall’Italia in estate, i tre tenori azzurri hanno trovato ottimo asilo in quel di Turchia rispettivamente nell’Istanbul Basaksehir, nel Karagumruk e all’Adana Demirspor. I tre hanno collezionato al momento 15 gol totali (sei Okaka, cinque Bertolacci e quattro Balotelli) diventando in poco tempo i condottieri dei propri club. Dei tre, però, l’unico a cui la classifica strappa un sorriso è il centrocampista scuola Roma.

VETTA VICINA

Il Karagumruk ha iniziato molto bene il campionato turco con ben 17 punti ottenuti nelle prime nove giornate. La squadra allenata peraltro da un altro italiano – ovvero, Francesco Farioli – si trova a meno quattro dalla vetta occupata dal Trabzonspor. I rossoneri possono contare oltre a Bertolacci di un forzuto blocco italico. Infatti, oltre all’ex vivaio Roma sono presenti in squadra Emiliano Viviano, Fabio Borini nonché gli “ex italiani” Medhi Benatia, Lucas Biglia, Ervin Zukanovic, Caner Erkin e Yann Karamoh. Alle cinque reti di Bertolacci, si possono inoltre registrare le due dell’ex attaccante dell’Inter e gli assist di Biglia (2) e Zukanovic (1).

IN RIPRESA

Sotto di cinque lunghezze invece l’Adana di Balotelli. Dopo un inizio di campionato molto negativo con soli due punti raccolti nelle prime quattro giornate, i neo promossi sono in netta ripresa. La formazione di Vincenzo Montella, subentrato all’ex allenatore Samet Aybaya – esonerato dopo una lite proprio con Super Mario – ha incanalato tra la quinta e l’ottava giornata un ruolino di marcia niente male caratterizzato da tre vittorie e un pareggio. Al momento, l’Adana Demirspor ha 12 punti e ha perso nell’ultima uscita contro lo Yeni Malatyaspor. Oltre a Balotelli, la squadra di Montella può vantare la presenza di altri tre giocatori che hanno militato in Serie A, quali: Gokhan Inler, Lucas Castro e Birkir Bjarnason.

ERDOGAN SORRISO AMARO

Non può certamente sorridere Recep Erdogan, presidente della Turchia e proprietario dell’Istanbul Basaksehir. La squadra capitolina infatti ha racimolato solamente nove punti in altrettante gare. Nonostante le sei reti messe a referto da Stefano Okaka, i Gufi non conoscono mezze misure: vittoria (solo tre) o sconfitta (sei). Bene però nell’ultima uscita con la vittoria per 3-2 contro il Besiktas con doppietta proprio dell’ex attaccante dell’Udinese. Come gran parte delle squadre turche, anche il Basaksehir vanta nel proprio organico un buon numero di giocatori con un passato in Serie A. Oltre, infatti, a Okaka si annovera anche il nome di Leo Duarte, in prestito dal Milan.

SUPER LIG = SERIE A 2

Dire che la Super Lig è una sorta di exclave o lega satellite della Serie A non è per nulla fuorviante poiché sono ben 38 i giocatori militanti nelle 20 squadre del massimo campionato turco con un passato in Serie A. Tra questi, ovviamente, il già corposo blocco del Karagumruk (otto calciatori) nonché quello altrettanto ricco del Trabzonspor. Nell’organico della capolista sono infatti presenti sei giocatori con un trascorso in A, quali: Vitor Hugo, Cornelius, Hamsik, Gervinho, Bruno Peres e Denswil. Seguono con quattro il Besiktas: Pjanic, Ucan, Ghezzal e Ljaic; con due invece il Fenerbahce: Jose Sosa e Zajc. Non bisogna dimenticare infine un altro italiano in versione turca, ovvero Andrea Poli nell’Antalyaspor.

Sandro Caramazza