All-in su Allegri, la rischiosa strategia della Juventus

Ecco alcune riflessioni sulle scelte della società bianconera che esulano dal risultato di ieri a Udine figlio soprattutto di errori individuali, qualcosa, però, potrebbe essere rivisto

Le ultime due stagioni juventine sono state ricche di scelte e interrogativi. La prima separazione da Massimiliano Allegri aveva alla base la voglia di ricercare qualcosa di diverso, probabilmente un gioco più offensivo, divertente e che infiammasse il pubblico sugli spalti. Sarri e Pirlo, però, per diversi motivi sono durati soltanto una stagione e nonostante i tre trofei messi in bacheca hanno fatto storcere la bocca ai più nell’ambiente della Vecchia Signora. Cosa fare quindi in una situazione che ha visto la squadra scendere dal trono della serie A?

La soluzione più semplice è stata quella di ammettere idealmente l’errore fatto e tornare indietro. Via l’idea di stravolgere l’ordine tattico della squadra, ecco il ritorno dell’artefice delle fortune più recenti della società bianconera, Allegri.

L’attuale tecnico della Juventus, però, trova una situazione diversa da quella lasciata nell’estate 2019. Alcuni giocatori su cui poggiavano le sue fondamenta di gioco non ci sono più, altri si ritrovano più avanti con gli anni. Il mercato juventino al 23 agosto, con soli 8 giorni alla chiusura, annovera soltanto due colpi in entrata, al netto dei rientri dai prestiti. Sono arrivati il giovane seppur promettente Kaio Jorge e Manuel Locatelli, pedina che può diventare elemento portante ma che non stravolge al momento l’ordine delle cose. La sensazione che arriva sia dall’ambiente Juventus ma anche dalla maggior parte degli addetti ai lavori è che il vero colpo sia proprio il ritorno di Allegri.

La Juventus è data come maggior indiziata alla vincita del titolo, anche per le risapute vicende di casa Inter che hanno, secondo molti, indebolito la diretta concorrente. Questo, però, vuol dire addossare la quasi totalità delle colpe del fallimento della passata stagione ad Andrea Pirlo. Quest’ultimo, probabilmente non ancora adatto a palcoscenici del genere, comunque disponeva di un parco calciatori carente su alcuni fronti. Il messaggio che arriva è forte e chiaro: la stessa macchina con un diverso pilota può tornare a vincere.

La rischiosa strategia di Andrea Agnelli è quindi quella di mettere in mano la medesima rosa dell’anno scorso, con un Locatelli in più, a Massimiliano Allegri per provare a fare meglio del suo predecessore. Il materiale umano a disposizione, però, presenta ancora delle lacune. A centrocampo un papabile ritorno di Pjanic sembra non entusiasmare, soprattutto per l’ennesimo sguardo al passato. In difesa dopo la partenza di Demiral pare non ci siano abbastanza alternative.

Il reparto che forse non ha bisogno di interventi è quello offensivo. Già ieri si è visto un ritrovato Dybala e se Ronaldo rimarrà con convinzione potrà soltanto che giovare a tutti gli altri.

Mancano pochi giorni alla fine delle trattative e se nulla cambierà la sfida sarà lanciata: sarà Allegri il fiore all’occhiello della campagna acquisti bianconera.

Glauco Dusso