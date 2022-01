Algeria, la striscia di risultati positivi si ferma a 35

La nazionale africana dopo un lungo periodo di imbattibilità cade contro la Guinea Equatoriale in Coppa d’Africa

La Coppa d’Africa che sta disputando l’Algeria non è certamente all’altezza delle aspettative, con i campioni in carica che stanno seriamente rischiando l’eliminazione e che avranno bisogno di un successo all’ultima giornata contro la Costa d’Avorio per evitare un clamoroso flop nei gironi del torneo. Inoltre con la sconfitta per 1-0 contro la Guinea Equatoriale nel secondo match, i biancoverdi hanno posto fine alla loro striscia di risultati positivi che durava da 35 partite, dunque ad un passo da quella dell’Itala fermatasi a 37. Mahrez e compagni sono ancora a zero gol segnati nella manifestazione e l’interruzione del record potrebbe minare ulteriormente le loro certezze. Oggi come detto è obbligatorio vincere, ma intanto l’Italia si tiene stretto il primato di gare senza sconfitte che sembrava già vacillare.

Fonte foto: eurosport.it

Alessandro Fornetti