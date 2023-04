Alessandro Diamanti dice basta con il calcio, sabato sarà la sua ultima partita

Si chiuderà tra pochi giorni la carriera calcistica del 39enne fantasista toscano, genio e sregolatezza, che ha incantato con il suo sinistro diverse platee in giro per il mondo

Un personaggio che difficilmente dimenticheremo nell’ambito calcistico ma che sicuramente continueremo a seguire visto il suo carattere estroverso e pungente. Alessandro Diamanti, conosciuto dai più come Alino, a 39 anni, 40 anni il 2 maggio, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. Sabato in Australia con il suo Western United disputerà l’ultima partita ufficiale, quella col Perth Glory che chiude la regular season del campionato australiano. L’annuncio del ritiro è avvenuto con un post su Instagram, bellissime parole intrise di emozione e gratitudine verso chi l’ha sempre sostenuto. Esordì in serie A con il Livorno nel 2007. Arrivò dal Prato, sua città natale, che militava allora in C2. Poi dopo due anni l’esperienza in Inghilterra con il West Ham. Dopo la stagione inglese il ritorno in Italia dove vestì le casacche di Brescia, Bologna, Fiorentina, Atalanta, Palermo, Perugia per poi riaccasarsi a Livorno. In mezzo le esperienze in Cina al Guangzhou (con cui vinse il campionato) e di nuovo in Premier League con il Watford. Terminata la seconda parentesi livornese nel 2019 ecco la scelta di trasferirsi in Australia al Western United. Neroverdi che in quel momento erano debuttanti in A-League e che con lui vinceranno il campionato nella stagione 2021/22. In nazionale, invece, 17 presenze e un gol con la partecipazione all’Europeo 2012 e alla Confederations Cup 2013 dove segnò la sua unica rete contro l’Uruguay.

Glauco Dusso