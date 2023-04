Al via i quarti di Champions League

Un approfondimento sulle migliori 8 d’Europa e sul loro momento, con una breve analisi sulle partite e del passato in questa competizione

Oggi iniziano i quarti di Champions League con le partite d’andata, che si disputeranno tra stasera e domani. Ad aprire le danze Benfica-Inter e Manchester City-Bayern Monaco mentre domani giocheranno Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea.

Nella sfida al da Luz il Benfica proverà ad accedere alla semifinale per la prima volta dalla stagione 1989/90, forte di un ottimo cammino che gli ha visto prima vincere il girone con PSG e Juventus e poi gli ottavi contro il Club Brugge. Le Aguias hanno perso l’ultima gara di campionato contro il Porto, ma rimangono stabilmente al primo posto con 7 punti di vantaggio dallo stesso Porto. L’Inter ha meno certezze rispetto ai portoghesi visto il periodo poco positivo in campionato: 1 punto nelle ultime 4. In Champions si è vista però un’altra Inter che ha superato il girone eliminando il Barcellona ed è arrivata ai quarti battendo il Porto. I nerazzurri mancano la semifinale dalla magica stagione 2009-10, che si concluse con la vittoria finale. Sarà comunque una sfida aperta e che difficilmente si deciderà all’andata.

In contemporanea troveremo Manchester City-Bayern Monaco, probabilmente la sfida più ricca di talento ed interessante di questi quarti. Questa sfida è una finale anticipata, visto che entrambe le squadre hanno demolito qualsiasi avversario che hanno affrontato. Ulteriore interesse verso questa gara è dato dal cambio in panchina deciso dal Bayern nelle ultime settimane: fuori Nagelsmann e dentro Tuchel, che ha già vinto una Champions League da subentrato con il Chelsea proprio contro il Manchester City di Guardiola nel 2021.

Guardiola vs Tuchel in un Manchester City-Chelsea

Passando alle sfide di domani, Milan-Napoli è il primo confronto tra italiane in Champions League dal derby di Milano ai quarti di finale nella stagione 2004-05. Sarà la seconda sfida in pochi giorni tra queste due squadre dopo lo 0-4 del Milan in campionato, ma sappiamo bene che il campionato e la Champions sono due cose ben differenti. Il Napoli insegue la sua prima semifinale di Champions mentre il Milan, che è più di casa in questa competizione, manca dalla stagione 2006-07, quella della finale di Atene e della rivincita con il Liverpool.

Napoli-Milan 0-4 del 2/04/23

Ultima ma non per importanza Real Madrid-Chelsea chiude l’andata dei quarti. Questa sfida è un rematch dei quarti dello scorso anno dove i Blancos passarono il turno ai supplementari dopo una rimonta clamorosa, una delle tante nella scorsa competizione per i ragazzi di Ancelotti. Il Real dopo aver raggiunto la finale di Copa del Rey, ha perso l’ultima sfida di campionato contro il Villarreal, anche se il momento dei Blancos conta relativamente quando si gioca in Champions League. Nel Chelsea Lampard proverà a riscattare la stagione deludente dei suoi, riprendendo dai quarti di finale che non aveva potuto giocare nella stagione 2020-21, visto che era stato esonerato poco prima. Da ricordare come le due Champions vinte dal Chelsea nella loro storia siano state conquistate dopo un cambio in panchina a metà stagione (Di Matteo nel 2012 e Tuchel nel 2021).

Real Madrid-Chelsea della passata stagione

Fase ad eliminazione storica per l’Italia visto che porta 3 squadre nelle prime 8 d’Europa per la prima volta dalla stagione 2005-06, dove si qualificarono ai quarti Inter, Milan e Juventus.

Fonti foto: Getty Images, goal.com

Davide Farina