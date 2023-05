Al Tolosa la Coppa di Francia: primo titolo della storia

La squadra, fondata solamente nel 1970, si è aggiudicata il trofeo allo Stade de France di Saint-Denis travolgendo il Nantes con un sonoro 5-1

Tolosa nella storia. La formazione dell’Alta Garonna ha trionfato sul Nantes per 5-1 aggiudicandosi la Coppa di Francia. Vittoria netta contro la formazione giallo canarino. Una sonora manita allo Stade de France costruita con le doppiette di Costa e Dallinga più la rete di Aboukhlal. Nel Nantes gol della bandiera di Blas su rigore. Per il Tolosa è un traguardo storico: si tratta del primo trofeo in assoluto dal 1970, anno della sua fondazione. Doppio traguardo logicamente per il Tolosa: non solo la Coppa di Francia, ma anche la legittima qualificazione in Europa League dopo 13 anni in quanto squadra vincitrice del torneo, Uefa permettendo in quando il club è di proprietà della RedBird la quale possiede anche il Milan e sarebbero troppe due squadre dello stesso proprietario nelle coppe europee, ma il precedente della Red Bull con Salisburgo e Lispia presenti in Europa fa ben sperare. Per il Nantes grande delusione dopo il trionfo dello scorso anno.

Sandro Caramazza

Fonte foto: DayFR Italian