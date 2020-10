Al Napoli basta Politano: 1 a 0 alla Real Sociedad, analisi e pagelle

Il Napoli compie una gara tattica e di sacrifico: un gol da fuori di Politano è sufficiente per portare a casa i 3 punti

Seconda giornata del gruppo F di Europa League: è la prima sfida assoluta in Europa tra partenopei e baschi. Il Napoli vuole vincere dopo la sconfitta nel primo match contro l’AZ Alkmaar, mentre la compagine guidata da mister Alguacil cerca il secondo successo consecutivo nel girone.

Formazioni. La squadra di casa scende in campo con un 4-3-3 composto da Remiro in porta, Gorosabel, Elustondo, Le Normand e Monreal in difesa, Merino, Guevara e David Silva a centrocampo, Portu, Isak e Oyarzabal in attacco. Gattuso opta invece per il suo classico 4-2-3-1 che vede Ospina tra i pali, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui in difesa, Demme e Bakayoko a centrocampo, Politano, Lobotka, Insigne sulla linea della trequarti e Petagna centravanti.

Primo tempo. Il Napoli parte all’attacco, nonostante i tanti titolari assenti in campo: il primo squillo è di uno dei pochi fedelissimi di Gattuso presenti, Insigne, il quale con una bella iniziativa personale si trova davanti il portiere ma non trova la porta, calciando al lato. La Real Sociedad si fa però vedere in avanti, impensierendo la squadra di Gattuso anche grazie a qualche disattenzione della difesa napoletana. Tuttavia è il capitano del Napoli il giocatore più pericoloso, che quando parte in velocità in campo aperto fa davvero paura alla difesa basca: ma al 21′ un problema muscolare al flessore della gamba lo costringe a lasciare il campo, con Hirving Lozano costretto a prendere il suo posto. Passano i minuti e il Napoli perde il pallino del gioco, subendo via via le avanzate degli avversari: la partita si accende, anche se nessuna delle due compagini riesce creare delle vere e proprie occasioni da gol. E così, senza ulteriori squilli e dopo due minuti di recupero, si chiude il primo tempo.

Secondo tempo. Il secondo tempo ricomincia con lo stesso spartito del primo: ma questa volta, dopo appena 10 minuti, è il Napoli a creare una vera occasione da gol. Occasione che trasforma immediatamente in rete, con Politano che riceve palla al limite da Bakayoko e, anche grazie ad una deviazione di un giocatore basco, segna la prima rete della partita con un gran tiro da fuori. Gattuso vuole però il gol che chiude la partita: per questo motivo al 59′ sostituisce ben 3 giocatori, sostituendo Politano, Lobotka e Petagna con Di Lorenzo, Mertens e Osimhen. Nonostante i cambi la Real Sociedad continua a presentarsi nell’area di rigore azzurra, costringendo Ospina ad una grande parata su Portu. Gli spagnoli ci credono ed fanno subentrare William Josè e Bautista per Isak e Portu: le occasioni si moltiplicano da una parte e dall’altra, con i baschi in cerca del pareggio attraverso le iniziative di David Silva e soprattutto Oyarzabal. Il Napoli cerca di non farsi schiacciare e riesce a ripartire in contropiede, procurandosi un calcio di punizione al limite dell’area: batte Mario Rui, che la mette in mezzo trovando la testa di Osimehn, che insacca. Ma il portoghese ha toccato due volte la palla prima di battere la punizione, che viene quindi annullata: si rimane sullo 0 a 1 per gli ospiti. E’ l’ultima emozione della partita: nei 4 minuti di recupero c’è tuttavia tempo per l’espulsione di Osimhen, che prende il secondo cartellino giallo dopo una gomitata in aria ad un avversario. Si conclude così il match, con la vittoria esterna del Napoli.

La squadra di Gattuso gioca una gara intelligente, attingendo ai giocatori della panchina e facendo riposare molti dei big presenti in rosa. Le uniche note negative sono rappresentate dal rosso rimediato da Osimhen e soprattutto dall’infortunio di Insigne.

La Real Sociedad si vede raggiungere al secondo posto nel girone proprio dalla squadra campana, mentre l’Az Alkmaar allunga a 6 punti il suo bottino. La qualificazione è ancora raggiungibile per tutti e 3 i club.

Pagelle

Ospina: 6.5 Compie una grande parata su Portu nel secondo tempo che salva il risultato. Si fa sempre trovare pronto, aiutando i suoi a portare a casa i 3 punti.

Hysaj: 6. Una buona partita in fase difensiva: svolge i suoi compiti e non soffre particolarmente.

Maksimovic: 6,5. Gioca una partita di sacrificio cercando di arrestare ogni iniziativa avversaria.

Koulibaly: 7,5. Lo stesso voto del giocatore che ha deciso la partita: perché KK, con i suoi interventi difensivi, è decisivo tanto quanto chi gol li segna. Dominante, non perde un contrasto in tutta la partita.

Mario Rui: 6.,5. Si propone anche in attacco: peccato per il doppio tocco sulla punizione. Sarebbe valso il 2 a 0 e qualche sofferenza in meno alla fine.

Demme: 6. Fa filtro a centrocampo, arrestando le ripartenze della squadra basca. (dall’88’ Fabian Ruiz: SV).

Bakayoko: 6,5. Continua il suo momento di forma. Arrivato quest’anno, sembra già indispensabile per la squadra partenopea.

Politano: 7,5. Buona partita dell’esterno ex-Inter: ha il merito di trovare il primo gol del match con un gran tiro da fuori – anche se deviato. (dal 59’ Di Lorenzo:

Lobotka: 6. Buona interpretazione del ruolo. Da sostanza in mezzo al campo senza strafare. (dal 59’Mertens: 6.5 Entra e si cala subito nello spirito della partita. Aiuta i compagni in una partita di sacrificio più che inventare come fa spesso: il suo contributo è comunque fondamentale).

Insigne: 6. Era stato il migliore dei suoi finché un problema muscolare lo ha costretto ad uscire: l’impressione è che, per quanto fatto vedere nei pochi minuti giocati, sarebbe stato decisivo nel resto della partita. (dal 21’ Lozano: 7. Entra e non fa rimpiangere il compagno: attacca, difende e si sacrifica per la squadra. Ormai è entrato alla perfezione nel modulo ideato da Gattuso).

Petagna: 6.5. L’attaccante italiano è prezioso nel compito di aiutare la squadra a salire, giocando spesso spalle alla porta. Si sacrifica per i compagni piuttosto che cercare l’iniziativa personale (dal 59’ Osimhen: 5,5. Avrebbe anche il merito di trovare il secondo gol, se non venisse annullato dall’arbitro; ma non possiamo non punire le due sciocchezze che, sommate, gli costano un’espulsione che gli farà saltare la prossima partita).

Gattuso: 6.5. Imposta una partita di sacrificio e di personalità: la sua squadra sa soffrire nei momenti più complicati del match con una squadra rivoluzionata rispecchio a pochi giorni fa. 3 punti fondamentali che rimettono il Napoli in corsa per la qualificazione.

Fonte foto: calcionapoli1926.it

Fabrizio Scarfò