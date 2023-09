Ajax, tifosi in protesta chiedono il ritorno di van Gaal

Tempo di lettura meno di un minuto

I lancieri hanno iniziato male la stagione e i supporters biancorossi vorrebbero un cambio in panchina

Periodo di buio totale per l’Ajax. In campionato i ragazzi di Steijn hanno raccolto 5 punti in 4 partite e si trovano al 14esimo posto in classifica. L’Ajax ieri in casa contro il Feyenoord era sotto per 0-3 con i propri tifosi inferociti che lanciavano fumogeni e razzi in campo con lo scopo di far sospendere la partita come segno di protesta verso la squadra e l’allenatore. L’arbitro della gara, vedendo questa scena, ha ‘accontentato’ il pubblico sospendendo la partita.

I tifosi che chiedono a gran voce il ritorno di van Gaal.

Fonte foto: AFP

Davide Farina