Ajax: nuovi talenti crescono… con calma

Dopo la semifinale di Champions League della scorsa stagione nuovi giocatori si stanno affacciando alla prima squadra

Quando si punta sempre a trovare giovani forti da rivendere non appena diventino dei campioni, il rischio che si corre è quello di incappare in una stagione nera.

Proprio come quella in cui sembrerebbe essersi invischiato il grande Ajax dei miracoli: solamente dieci mesi fa usciva, in modo rocambolesco, dalla semifinale di Champions League dopo aver fatto innamorare tutta l’Europa per il suo gioco scintillante e divertente, oggi è fuori quasi da tutto e per quanto riguarda il campionato se lo sta giocando a pari punti con l’AZ Alkmar.

La perdita di de Ligt e de Jong è risultata fatale per i biancorossi: entrambi cresciuti ed affermatesi ad Amsterdam erano perfettamente inseriti in quella macchina perfetta e se de Jong ha ottenuto comunque ottimi risultati, de Ligt sta faticando molto.

Personalmente, mi prendo (molto volentieri!) la responsabilità di tranquillizzare i nostri lettori juventini: de Ligt è un fuoriclasse e con il tempo lo dimostrerà, bisogna solo aver pazienza.

L’Ajax è sempre stato una fucina di talenti ed anche in una stagione negativa come questa, sono molti i giocatori interessanti.

Guidati da Ziyech e del fenomenale van de Beek (vera punta di diamante della squadra)ci sono molti altri giovani che si stanno facendo largo, oggi ne analizzeremo tre.

Il primo di cui parliamo è Ryan Gravenberch: è un classe 2001 che è salito all’onore delle cronache quest’anno, a 17 anni ha già collezionato 9 presenze, 2 gol ed 1 assist in prima squadra.

E’ un centrocampista centrale, alto 1.90 ma longilineo, è molto forte nei contrasti ed ha dimostrato di avere un buona visione di gioco oltre che un piede il destro ben educato.

Sembrerebbe che più di qualche club europeo gli abbia messo gli occhi addosso, però in questo momento sarebbe prematuro farlo partire, probabilmente avrebbe bisogno di ancora un anno o due per farsi le ossa e limare alcuni difetti, poi sarà sicuramente in grado di cementarsi in campionati più difficoltosi.

Il secondo talento di cui vi parlo si chiama Jurgen Ekkelenkamp.

E’ un centrocampista anche lui, ma ha propensioni offensive, tanto che spesso gioca da trequartista puro.

Per ora ha collezionato solo 4 presenze ed 1 gol, ma sono in molti a scommettere su di lui, tanto da paragonarlo al neo interista Eriksen.

Ha un tocco di palla estremamente pregevole e sa muoversi molto bene tra le linee.

L’ultimo talento di cui voglio parlare è un ragazzo estremamente talentuoso ma allo stesso tempo sfortunato, si chiama Hassané Bandé ed è attaccante.

Ha 21 anni ed è stato comprato due anni fa da KV Mechelen.

In Belgio fece una grande stagione e nonostante la sua squadra retrocesse lui siglò 11 gol in campionato, mostrando una grandissima velocità nel breve, una potenza muscolare invidiabile, oltre ad una discreta cattiveria sottoporta.

Appena arrivato all’Ajax, nella prima amichevole ha subito un gravissimo infortunio che lo ha tenuto fermo per circa due anni.

Adesso è stato ceduto in prestito al Thun, in Svizzera, ha collezionato 7 presenze senza segnare, ma questa è la sua occasione per tornare ad essere il giocatore che era.

E gli auguro di cuore di farcela.

Fonte foto: ajax1.nl

Firma: Alessandro Nardi