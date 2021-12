Aglietti al capolinea, la Reggina punta ancora su Toscano

Ufficiale il divorzio dal tecnico dopo il clamoroso tonfo interno con l’Alessandria, sulla panchina calabrese torna il mister che già guidò la squadra l’anno scorso lasciandola a dicembre

La notizia era nell’aria e già lo avevamo anticipato stamattina. La Calabria cambia un’altra panchina, infatti dopo Cosenza e Crotone anche la Reggina decide che il tempo per il proprio allenatore era scaduto. Alfredo Aglietti è stato esonerato, troppo cocente lo 0-4 subito dall’Alessandria ieri. Aglietti paga le cinque sconfitte consecutive, un cammino non più sostenibile dalla dirigenza. La società calabrese, in attesa della conferma ufficiale, sceglie un profilo già conosciuto e soprattutto ancora sotto contratto. Si tratta di Domenico Toscano, allenatore del ritorno in serie B e allontanato esattamente un anno fa. La decisione di puntare su di lui risiede anche nel fatto che conosce l’ambiente e potrebbe metterci meno tempo per dare quella scossa per ripartire in campionato. Già nel prossimo weekend contro il Como vedremo come risponderà la squadra.

Glauco Dusso