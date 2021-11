Afena-Gyan e Zaniolo, le due facce della Roma

Il primo ha appena deciso il match di Genova con i suoi primi gol in serie A, il secondo sembra ai margini della squadra dopo una prima parte di campionato non esaltante

Mourinho nel bene e nel male. Il tecnico portoghese colpisce ancora nella capitale. Quando a Cagliari lanciò il classe 2003 Felix Afena-Gyan molti gli davano del matto. Ieri, in un match bloccato contro il Genoa, invece di altri nomi più importanti ecco sul “cubo del cambio” proprio lui. Risultato? Doppietta del giovane ghanese e tre punti conquistati in trasferta. Soprattutto il secondo gol una gemma per un ragazzo che se continuerà a lavorare potrà togliersi diverse soddisfazioni. L’altra faccia della medaglia, però, si chiama Nicolò Zaniolo. Il numero 22 è rimasto seduto in panchina e il trend verso il basso sembra continuare sempre più. Fino ad oggi ha deluso le aspettative di Mou e chissà se questo periodo servirà per rigenerarlo o per metterlo ai margini della squadra. L’allenatore lusitano, però, ha troppa esperienza per lasciar svanire un talento come Zaniolo, quindi per il bene del ragazzo e anche della nazionale italiana si spera che piano piano tornerà ai fasti che l’hanno visto esordire in serie A. Del resto a soli 22 anni il tempo e soprattutto il talento è tutto dalla sua parte.

Glauco Dusso