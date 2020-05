Adieu Inter, Icardi è tutto del Psg

Affare fatto: ai nerazzurri 50 milioni + 7 bonus, accettato lo sconto pur di evitare una nuova telenovela. Nell’accordo c’è una clausola anti-Juve: se in futuro verrà ceduto ai bianconeri, Suning avrà un indennizzo di 15 milioni

Icardi-Inter, stavolta è finita per davvero. L’attaccante argentino sta per essere riscattato dal Psg, club dove ha giocato quest’anno in prestito. La società nerazzurra ha accettato lo “sconto” chiesto dai parigini che, per il marito di Wanda Nara, sborseranno 50 milioni + 7 di bonus. Meno dunque rispetto ai 70 stabiliti la scorsa estate.

La rottura tra Icardi e l’Inter è talmente insanabile che evidentemente Marotta e Ausilio non ci hanno pensato due volte ad accettare l’offerta da Parigi. D’altronde una robusta plusvalenza era comunque garantita (Maurito era costato appena 13 milioni dalla Sampdoria) e il rischio di vivere un’altra telenovela come quella dello scorso anno hanno spinto per il sì. Lo stesso Icardi può ritenersi soddisfatto: con Cavani a fine contratto (e cercato proprio dalla Beneamata), sarà lui il punto di riferimento di una squadra che domina in Francia e che ogni anno sarà una delle candidate alla Champions. Discorso simile dal punto di vista economico: l’ex capitano nerazzurro guadagnerà 10 milioni a stagione, il doppio di quanto prendeva a Milano. Anche Wanda Nara dunque può sorridere. E non è tutto: per scongiurare un futuro passaggio alla Juventus, l’Inter ha inserito una clausola proprio anti-bianconeri. Se infatti il Psg deciderà di cedere il bomber sudamericano alla Vecchia Signora, i nerazzurri otterranno un indennizzo di 15 milioni.

Il mercato dell’Inter passerà anche e soprattutto da Lautaro Martinez. Ausilio, ai microfoni Sky, ha assicurato che il “Toro” andrà via solo se qualcuno pagherà la clausola di 111 milioni di euro. Barcellona avvisato. Sfumato Mertens (rinnoverà con il Napoli) e con Sanchez che non verrà riscattato, i radar sono puntati, come detto, su Cavani, che arriverebbe a zero euro. I soldi di Icardi probabilmente serviranno per affondare il colpo su Tonali e un paio di esterni. Ma in caso di cessione di Lautaro, servirà un colpo da 90 in attacco: il ds nerazzurro ha escluso Werner (vicino al Liverpool), mentre ha confermato l’interesse per Cunha dell’Hertha Berlino. Altri nomi sul taccuino Chiesa, Aubameyang e Griezmann. Non si sa ancora quando partirà, ma sarà comunque un mercato con l’Inter grande protagonista.

Fonte foto: calcioefinanza.it, corrieredellosport.it, superscudetto.it

Francesco Carci