Adesso è ufficiale: è finita tra Conte e Tottenham

I londinesi certificano la separazione dall’allenatore sul proprio sito, la squadra verrà guidata da Stellini fino al termine della stagione

Come visto nei giorni scorsi la notizia era nell’aria. Ora è arrivata l’ufficialità e quindi Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham. La decisione è stata presa di comune accordo, risolto, quindi, il contratto del tecnico. Gli Spurs verranno diretti dal vice di Conte, Stellini, sino alla fine della stagione. Due annate quelle del tecnico salentino a Londra, sponda Tottenham, vissute tra alti e bassi. Molto buona la scorsa culminata con la qualificazione in Champions League, ottenuta dopo una grande cavalcata. Quest’anno un buon inizio ma poi i problemi sono venuti fuori quasi subito sino al crollo delle ultime settimane. L’apice con l’eliminazione dalla Champions per mano di un Milan non irresistibile e i risultati poco lusinghieri in Premier League. Ora Conte è a disposizione per un altro progetto, rumors parlano di un suo ritorno in Italia. Le sorprese sono dietro l’angolo.

Glauco Dusso