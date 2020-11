Addio Cesarini, nasce la zona Caicedo

Grazie al gol siglato contro la Juventus l’attaccante biancoceleste ha superato il numero di gol allo scadere del celebre Renato Cesarini

Nella pallacanestro si usa il termine clutch per definire quel giocatore particolarmente adatto a prendersi l’ultimo tiro: il termine, di solito accompagnato da player, identifica colui che fa la giocata vincente e decisiva al momento giusto, colui che possiede la capacità di segnare sempre quando conta.

Se tale termine dovesse essere affibbiato a qualcuno nel calcio, nessun giocatore dell’attuale Serie A sembra essere più adatto di Felipe Caicedo. Con il gol segnato nell’anticipo domenicale contro la Juventus al minuto 94′ l’attaccante biancoceleste ha lasciato ancora una volta il segno nei minuti di recupero.

Se si considera anche la stagione 2017-2018, la sua prima con la Lazio, i gol siglati dopo il 90′ salgono a 6

Senza dover scomodare la pallacanestro, nel gergo calcistico si è sempre usata l’espressione zona Cesarini per indicare i minuti conclusivi e di recupero in un evento sportivo, in particolare nel calcio. Il nome deriva dal calciatore Renato Cesarini, mezzala della Juventus nella prima metà degli anni 30′, il quale realizzò diversi gol nei minuti finali di partita, tra cui il più celebre fu quello nella partita Italia-Ungheria, decisa da un suo gol al 90esimo a favore degli azzurri. Oggi l’espressione viene usata anche nel linguaggio comune in Italia per indicare fatti avvenuti, o situazioni cui si è posto rimedio, in extremis.

Grazie al gol siglato domenica Felipe Caicedo è salito a quota 6 reti effettuate dal 90′ in poi, 4 delle quali decisive per la vittoria, superando di fatto Renato Cesarini, il quale ne realizzò 5 (di cui solo quella contro l’Ungheria decisiva per il successo). Addio zona Cesarini, è nata la zona Caicedo.

Fonte foto: SSLazioOfficialPage, Eurosport

Fabrizio Scarfò