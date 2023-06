Addio Berlusconi, il Monza andrà a Marinakis

La scomparsa del Cavaliere ha lasciato un grande vuoto nel club brianzolo, che adesso avrà bisogno di una nuova guida societaria. Si fa avanti l’imprenditore greco

Silvio Berlusconi è stato il grande artefice della nuova realtà Monza, che sotto la presidenza del Cavaliere ha vissuto i suoi anni migliori. Dopo l’acquisto nel 2018, il grande salto: dalla Serie C fino alla Serie A. Prima storica esperienza in massima serie da ricordare: undicesimo posto in classifica e vittorie contro Juventus, Inter e Napoli. La morte di Berlusconi lascia orfano il club brianzolo il quale dovrà ripartire e per farlo dovrebbe affidarsi a Evangelos Marinakis, magnate greco già proprietario dell’Olympiacos Pireo in patria e del Nottingham Forrest in Premier League. Il 55enne, armatore ed editore, potrebbe diventare il nuovo presidente nel giro dei prossimi giorni.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Olympiacos.org