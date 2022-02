Addio a Zamparini: scomparso l’ex patron di Venezia e Palermo

Lutto nel mondo del calcio per la morte dell’imprenditore friulano, aveva 80 anni. Fu proprietario del club veneto prima e di quello siciliano poi

E’ scomparso nella notte Maurizio Zamparini, ex patron di Venezia e Palermo. L’imprenditore friulano aveva 80 anni ed era ricoverato in una clinica in provincia di Ravenna per l’aggravarsi della propria condizione clinica. Il calcio italiano perde un grande personaggio, che nella sua carriera sportiva fu proprietario del Venezia prima e del Palermo poi. In terra lagunare, viene ricordato soprattutto per aver riportato il club veneto in Serie A dopo circa un trentennio di astinenza. Ancora più indimenticabile la sua esperienza come patron del Palermo (dal 2002 al 2018). Sotto la presidenza Zamparini, i rosanero ritrovarono il massimo campionato dopo 31 anni di assenza nonché la prima storica qualificazione in Coppa Uefa e in Europa League. Tra i suoi migliori acquisti si ricordano Alvaro Recoba e Pippo Maniero al Venezia, i sudamericani Cavani, Pastore e Dybala al Palermo.

Sandro Caramazza