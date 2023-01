Addio a Vito Chimenti, aveva inventato la ‘bicicletta’

Si è spento a 69 anni l’ex giocatore barese che in Serie A ha militato con le maglie di Catanzaro, Pistoiese e Avellino. Noto per aver inventato il famoso gesto tecnico

E’ morto Vito Chimenti, attaccante degli anni ’70 e ’80. Ha accusato un malore prima della partita del Pomarico, squadra di Eccellenza lucana dove allenava. L’ex giocatore barese è diventato noto per la famosa ‘bicicletta‘, gesto tecnico alla sudamericana ovvero con il tacco il pallone supera il proprio corpo. Chimenti ha militato con diverse maglie e in diverse categorie. Non lo dimentica il Palermo, squadra in cui ha giocato per due anni – dal 1977 al 1979 e contribuendo ad arrivare alla storica finale di Coppa Italia 1978-79 – segnando anche il gol del vantaggio rosanero, poi vanificato dalla rimonta della Juventus.

Sandro Caramazza