Addio a Paolo Rossi: i suoi anni vincenti alla Juventus

Se ne va un altro grande pezzo dello sport italiano e mondiale. Il “Pablito” nazionale aveva 64 anni

La notizia della scomparsa di Paolo Rossi ha sconvolto il mondo del calcio italiano e mondiale. “Pablito“, eroe del mundial 82, ci ha lasciati nella notte per un male incurabile a soli 64 anni. Insieme a lui se ne va un altro pezzo di storia calcistica e culturale italiana. Rossi è stato campione del mondo da assoluto protagonista con la nazionale azzurra, nonché pallone d’oro (il terzo italiano a vincerlo dopo Rivera e Sivori, il quarto in assoluto con Cannavaro nel 2006).

Rossi ha scritto pagine importanti della storia calcistica italiana, dai suoi primi passi tra Como e Juventus, passando per le meravigliose realtà provinciali di Vicenza e Perugia, fino ai trionfi più grandi in bianconero e le ultime stagioni passate tra Milan e Verona. Una carriera contraddistinta da un costante saliscendi: i successi meravigliosi e indimenticabili con la maglia azzurra e con la casacca della Juventus, fino ai massacranti problemi alle ginocchia e allo scandalo del Toto nero.

Il “Pablito” bianconero

Gli anni più vincenti della sua carriera tra i club, Rossi li ha vissuti sicuramente a Torino con la maglia della Juventus. A tal proposito, ecco un breve estratto della toccante lettera scritta dal club per la morte di Pablito: […] “Paolo è un’intera generazione di juventini che ha esultato con lui, davanti a televisori che, mese dopo mese, diventavano a colori. Ma le nostre gioie continuavano a essere, meravigliosamente, in bianconero“. Se cercate nelle vostre camere, o nelle vostre soffitte, probabilmente lo trovate, un poster di quella Juve incredibile. Quella Juve che, con lui a suggellare i gol più importanti, dal 1981 al 1985, ha vinto letteralmente di tutto. Alla Juve, Paolo è rinato, lasciandosi alle spalle le difficoltà, e diventando quello che poi l’Italia ha celebrato, in quella caldissima estate 1982 nelle piazze e nelle fontane di ogni città“.

Rossi ha segnato in positivo la serie di trionfi ottenuti dalla Juventus durante gli anni 80′. Pablito, dopo essere ritornato a Torino nel 1981, in cui era stato tra il 1973 e il 1975, giocando solo tre partite in Coppa Italia, sarà capace di portarsi a casa due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Coppa Uefa e una Coppa dei Campioni.

Quattro anni di grande successo dell’attaccante toscano (in mezzo il Mundial 82), da considerare come una sorta di rivincita da parte dell’uomo, nonché del giocatore Rossi. La squalifica, infatti, a causa dello scandalo calcio scommesse, che gli aveva precluso la possibilità di giocare per due anni (dal 1980-1982), non arrese Pablito. La Juventus e il presidente Boniperti credettero in lui e nella sua voglia di rivalsa, riportandolo a Torino ancor prima che la squalifica terminasse.

Il ritorno in campo avverrà nell’aprile del 1982, un mese prima della spedizione azzurra in Spagna per i mondiali. La seconda esperienza di Rossi alla Juventus terminerà nel 1984, con 44 reti in 138 presenze. Indimenticabile la sua rete al 90′ esimo che decise la semifinale di Coppa delle Coppe 1983/84 contro il Manchester United, qualificando i bianconeri alla finalissima di Basilea, vinta poi contro il Porto.

Fonti foto: Juventus.com; wikipedia

Sandro Caramazza